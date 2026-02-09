Vous attendez avec impatience le prochain iPhone 17e ? Eh bien, sachez qu'Apple ne compte pas faire saigner votre portefeuille pour ce modèle !
On le sait, cette année va commencer chez Apple avec le lancement de son iPhone à prix plus abordable, de la gamme « e » - à savoir, l'iPhone 17e. Un smartphone dont on a pas mal appris ces derniers temps, et qui pourrait faire ses grands débuts le 19 février prochain. Un smartphone qui devrait en plus ne pas coûter trop cher (pour un iPhone !).
Le prix de l'iPhone 17e ? Celui de l'iPhone 16e !
C'est bon, nous ne sommes plus qu'à quelques encablures du lancement de l'iPhone 17e. Et pourtant, malgré l'imminence de sa sortie, on a encore droit à une pluie de fuites sur ce dossier grâce au journaliste sûrement le mieux informé sur le dossier Apple, à savoir Mark Gurman.
La plume de Bloomberg a ainsi affirmé, entre autres, que le prochain iPhone 17e devrait être commercialisé par Apple au même prix que son futur ex-successeur, à savoir 599 dollars (aux États-Unis). En France, l'iPhone 16e était sorti au tarif de 719 euros.
Un smartphone qui intègre la puce A19
Un appareil qui devrait donc avoir des arguments auprès de potentiels clients. L'objectif, selon Mark Gurman, est de permettre à Apple de le vendre en utilisant l'argument « vous bénéficierez de plus de fonctionnalités pour le même prix. » Il faut dire que, malgré ce prix, il ne s'agit pas d'un modèle au rabais.
Il aura ainsi droit sous le capot à la puce Apple A19, soit exactement le même SoC que vous pouvez retrouver pour l'iPhone 17, un appareil qui connaît un immense succès depuis son lancement. Il intégrera par ailleurs aussi la charge MagSafe. Apple pourrait se détacher cette année avec ce modèle dans le domaine des milieux de gamme, le prochain Google Pixel 10a n'étant pas attendu avec beaucoup de nouveautés, alors que Samsung a plus tendance pour l'heure à se concentrer sur le haut de gamme.