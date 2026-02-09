C'est bon, nous ne sommes plus qu'à quelques encablures du lancement de l'iPhone 17e. Et pourtant, malgré l'imminence de sa sortie, on a encore droit à une pluie de fuites sur ce dossier grâce au journaliste sûrement le mieux informé sur le dossier Apple, à savoir Mark Gurman.

La plume de Bloomberg a ainsi affirmé, entre autres, que le prochain iPhone 17e devrait être commercialisé par Apple au même prix que son futur ex-successeur, à savoir 599 dollars (aux États-Unis). En France, l'iPhone 16e était sorti au tarif de 719 euros.