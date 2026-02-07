Apple pourrait annoncer l'iPhone 17e dès le 19 février, exactement un an après le 16e. Quatre ajustements techniques au programme, dont un MagSafe qui manquait cruellement à la première version.
Le 19 février 2026 pourrait marquer le retour discret d'Apple sur le devant de la scène avec l'iPhone 17e. Pas de grand raout cette fois : Apple opterait pour un simple communiqué de presse, comme pour l'iPhone 16e l'an dernier. Un jeudi, qui plus est, alors que Cupertino privilégie habituellement le début de semaine pour ses annonces matérielles. Cette date provient de sources anonymes circulant chez les fabricants de coques et d'accessoires , autant dire qu'elle mérite d'être prise avec des pincettes.
Quatre ajustements plutôt qu'une refonte
L'iPhone 17e ne bousculera rien côté design. L'encoche reste en place, pas de Dynamic Island à l'horizon . L'unique capteur photo à l'arrière non plus ne bouge pas. Les changements se cachent sous le capot. Première modification : l'arrivée du MagSafe, cette charge magnétique sans fil qui fait cruellement défaut au 16e. Apple rattrape ici une absence incompréhensible sur un appareil sorti en 2025.
Deuxième point : la puce A19 remplace l'A18. Troisième élément : le modem C1X de seconde génération promet des débits deux fois supérieurs au C1 du modèle actuel. Enfin, la puce N1 gérera le Wi-Fi, le Bluetooth et la connectivité Thread.
Une mise à jour qui pose question
Ces évolutions semblent davantage corriger les manques du 16e que proposer une réelle montée en gamme. Le MagSafe aurait dû être présent dès février 2025. Quant au modem C1X, il confirme qu'Apple teste ses propres composants réseau sur sa gamme d'entrée avant de les déployer sur les modèles premium. La stratégie est limpide : l'iPhone e sert de laboratoire.
Le calendrier interroge aussi. Sortir un nouveau modèle chaque année en février transforme cette gamme en produit jetable à mise à jour annuelle, alors qu'Apple vendait ses anciens iPhone SE pendant deux ou trois ans. Cette accélération du cycle laisse penser que Cupertino veut installer un rythme soutenu sur ce segment pour contrer la concurrence Android des milieux de gamme. Reste à savoir si les utilisateurs suivront cette cadence.
Rappelons que cette fin d'hiver est déjà chargée pour Apple qui, après avoir commercialisé une nouvelle version du AirTag, prépare aussi de nouveaux Macbook Pro et la bêta de son Siri à la sauce Gemini.
