L'iPhone 17e ne bousculera rien côté design. L'encoche reste en place, pas de Dynamic Island à l'horizon . L'unique capteur photo à l'arrière non plus ne bouge pas. Les changements se cachent sous le capot. Première modification : l'arrivée du MagSafe, cette charge magnétique sans fil qui fait cruellement défaut au 16e. Apple rattrape ici une absence incompréhensible sur un appareil sorti en 2025.

Deuxième point : la puce A19 remplace l'A18. Troisième élément : le modem C1X de seconde génération promet des débits deux fois supérieurs au C1 du modèle actuel. Enfin, la puce N1 gérera le Wi-Fi, le Bluetooth et la connectivité Thread.