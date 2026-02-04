Ces nouveautés devraient permettre à l'appareil de se différencier nettement du MacBook Pro actuel, dont l'écran Mini-LED et le châssis n'ont pas évolué d'un iota depuis 2021. Malheureusement, deux obstacles se dresseraient encore sur la route d'Apple pour aboutir à un lancement de ce MacBook Pro M6 / OLED sur le 4ème trimestre prochain : la pénurie de RAM et ses conséquences sur le développement et la production de l'écran Tandem OLED signé Samsung.

Ce que nous apprend The Elec en la matière, c'est que la hausse du coût de la RAM pousserait Apple à tirer autant que possible vers le bas les autres coûts de production de ce nouveau MacBook Pro M6, de manière à lui éviter d'arriver sur le marché à un tarif trop prohibitif (il se murmure néanmoins déjà qu'il serait proposé à un prix plus élevé que celui du MacBook Pro M5). Cette compression des coûts voulue par Apple pousserait Samsung Display a repousser à plus tard le début de production des dalles Tandem OLED vouées à ce nouveau modèle, le temps de finir le développement de certains de leurs composants et de trouver un terrain d'entente sur les coûts de fabrication.

Dans le détail, on apprend néanmoins que Samsung Display serait en mesure de commencer à fabriquer ces écrans, en 14 et 16 pouces, à compter du mois de mai, pour les fournir à Foxconn (traditionnellement chargé de l'assemblage des MacBook) tout au long du 3ème trimestre. En tout, Apple miserait sur une première fournée de 2 millions de ces nouveaux MacBook Pro M6.