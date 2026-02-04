Les choses se précisent pour le MacBook Pro OLED. Attendu depuis de longs, très longs mois, l'appareil serait enfin en vue, cette fois avec un assez bon faisceau d'indices nous orientant vers une commercialisation dès le quatrième trimestre 2026.
Si vous aviez en tête d'acheter un nouveau PC portable, et plus particulièrement un nouveau MacBook Pro, nous serions tentés de vous conseiller d'attendre un peu. Car si Apple semble effectivement à deux doigts de lancer ses modèles M5 Pro et M5 Max (quelque part dans les prochaines semaines selon les rumeurs), le tout nouveau MacBook Pro OLED sous processeur M6 pointerait lui aussi à l'horizon.
Un MacBook Pro OLED sous puce M6 dès la fin d'année ?
Après la parution d'informations émanant de Bloomberg allant dans ce sens, puis celles d'un blogueur coréen évoquant les panneaux Tandem OLED de ce nouveau MacBook Pro et leur production, voilà que le quotidien The Elec se joint au mouvement en parlant à son tour d'une commercialisation prochaine pour l'appareil, au cours du quatrième trimestre 2026.
Ces différentes sources tendent à confirmer l'arrivée d'un MacBook Pro de nouvelle génération dès cette fin d'année, équipé de dalles Tandem OLED fabriquées par Samsung Display (une technologie d'affichage déjà aperçue chez Dell ou encore ASUS), d'un processeur Apple Silicon M6 gravé pour la première fois à l'aide du nouveau procédé 2 nm de TSMC, et pour l'occasion d'un nouveau châssis, potentiellement un peu plus fin que celui du MacBook Pro M5 actuel. Selon d'autres rumeurs, Apple remplacerait également l'encoche du modèle que l'on connait actuellement par une pilule Dynamic Island proche de celle utilisée sur l'iPhone.
Apple veut tirer les prix vers le bas… pour compenser la hausse de la RAM
Ces nouveautés devraient permettre à l'appareil de se différencier nettement du MacBook Pro actuel, dont l'écran Mini-LED et le châssis n'ont pas évolué d'un iota depuis 2021. Malheureusement, deux obstacles se dresseraient encore sur la route d'Apple pour aboutir à un lancement de ce MacBook Pro M6 / OLED sur le 4ème trimestre prochain : la pénurie de RAM et ses conséquences sur le développement et la production de l'écran Tandem OLED signé Samsung.
Ce que nous apprend The Elec en la matière, c'est que la hausse du coût de la RAM pousserait Apple à tirer autant que possible vers le bas les autres coûts de production de ce nouveau MacBook Pro M6, de manière à lui éviter d'arriver sur le marché à un tarif trop prohibitif (il se murmure néanmoins déjà qu'il serait proposé à un prix plus élevé que celui du MacBook Pro M5). Cette compression des coûts voulue par Apple pousserait Samsung Display a repousser à plus tard le début de production des dalles Tandem OLED vouées à ce nouveau modèle, le temps de finir le développement de certains de leurs composants et de trouver un terrain d'entente sur les coûts de fabrication.
Dans le détail, on apprend néanmoins que Samsung Display serait en mesure de commencer à fabriquer ces écrans, en 14 et 16 pouces, à compter du mois de mai, pour les fournir à Foxconn (traditionnellement chargé de l'assemblage des MacBook) tout au long du 3ème trimestre. En tout, Apple miserait sur une première fournée de 2 millions de ces nouveaux MacBook Pro M6.