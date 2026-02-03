Jusqu'à présent, la recette d'Apple était simple : on grave une puce, et pour les versions Pro ou Max, on grave simplement une puce plus grosse ou on en colle deux ensemble (l'approche UltraFusion). Selon les indices laissés dans le configurateur et corroborés par plusieurs rapports d'analystes, les M5 Pro et Max briseraient cette tradition en adoptant la technologie de packaging SoIC (System on Integrated Chip) de TSMC.

Concrètement, au lieu d'imprimer un immense processeur monolithique — complexe et sujet aux erreurs de gravure — Apple empilerait ou juxtaposerait désormais différents composants (CPU, GPU, cache) de manière modulaire, mais connectés verticalement pour conserver une vitesse de transfert fulgurante. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un changement de philosophie. Là où le « System on Chip » (SoC) mettait tout à plat, le SoIC permet une densité et une flexibilité que l'architecture actuelle ne permettait plus sans surchauffer.