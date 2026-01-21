Les chiffres ne mentent pas et l'argent n'a pas d'odeur, même pour TSMC. Si la marque à la Pomme pesait historiquement jusqu'à un quart des revenus du géant taïwanais, l'explosion de la demande en puces dédiées à l'IA change la donne. NVIDIA, avec ses processeurs graphiques vendus à prix d'or aux datacenters du monde entier, est en passe de devenir le nouveau chouchou de l'usine mondiale. Perdre ce statut de « client alpha » n'a rien d'anecdotique.

Concrètement, cela signifie la fin de l'exclusivité automatique sur les technologies de pointe, comme le futur procédé 2 nm ou ses successeurs. Jusqu'ici, Apple bénéficiait d'un passe-droit : les premières capacités de production lui étaient réservées. Désormais, Tim Cook pourrait se retrouver dans la file d'attente, contraint de négocier des tarifs à la hausse pour ne pas subir de retards. Si TSMC doit choisir entre une commande de GPU Blackwell à marge démentielle et des puces A20, le choix économique sera vite fait.