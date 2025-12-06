Ce retour en grâce doit beaucoup à la valse des taxes et aux pressions de Washington. Avec les nouveaux tarifs douaniers qui alourdissent la facture d'Apple de plusieurs milliards, la firme de Cupertino cherche désespérément une porte de sortie « Made in USA ». Faire fabriquer ses composants sur le sol américain devient une nécessité comptable autant qu'un geste patriotique bien vu par la Maison Blanche.​

Intel se positionne donc comme l'alternative idéale au géant taïwanais TSMC. Ce dernier, victime de son succès, voit ses lignes de production saturées par les demandes colossales liées à l'intelligence artificielle. Apple ne peut plus mettre tous ses œufs dans le même panier asiatique, surtout quand le panier se trouve au cœur des tensions mondiales. Intel, avec ses usines en construction en Arizona et dans l'Ohio, offre une roue de secours locale et sécurisée. C'est un mariage de raison où chacun trouve son compte : Apple sécurise ses arrières et Intel remplit ses carnets de commandes pour survivre.