Oubliez ce que vous saviez sur les transistors classiques. Le passage au 2nm signe l'avènement du « Gate-All-Around », une technologie qui empile les composants à la verticale plutôt que de les étaler. Imaginez un gratte-ciel remplaçant une maison de plain-pied : on y loge plus de monde, l'énergie circule mieux, et la surchauffe devient un lointain souvenir. C'est technique, certes, mais le résultat sera palpable dès que vous lancerez un jeu gourmand ou une application d'intelligence artificielle.

Car c'est bien l'IA qui tire les ficelles en coulisses. Ces nouvelles puces ne servent pas juste à afficher de jolis pixels, elles sont taillées pour avaler les calculs complexes de nos assistants virtuels devenus trop bavards. Apple pousse le vice jusqu'à repenser l'assemblage même de ses composants pour accélérer les échanges de données, tandis que MediaTek optimise ses moteurs graphiques pour ne pas être en reste.

Mais attention à la douche froide : cette débauche de technologie a un coût. Si la bataille promet d'être belle, elle restera un luxe. Les smartphones d'entrée de gamme regarderont ce spectacle de loin, cantonnés aux technologies d'hier. Le 2nm est un club VIP, et le ticket d'entrée risque de faire grimper la facture de nos futurs téléphones, et difficile d'imaginer les constructeurs absorber les coûts alors que d'autres composants comme la mémoire subissent aussi une hausse des prix sans précédent. La performance a un prix, et en 2026, il faudra probablement casser sa tirelire pour goûter au futur.