On apprend pour le reste qu'Apple est pour l'instant concentré sur la gravure en 2 nm de TSMC. Et plutôt deux fois qu'une. Il se murmure que la firme aurait réussi le tour de force de s'accaparer plus de la moitié des capacités de production de TSMC sur ce node. Il sera employé pour les futures puces A20 / A20 Pro des iPhone 18, mais aussi pour les futurs SoC M6 des MacBook Air / MacBook Pro 2026.

Pour 2027-2028 plusieurs hypothèses se bousculent. Apple pourrait choisir de rester sur le procédé 2 nm, mais en optant alors pour le protocole N2P de TSMC, sorte de 2 nm peaufiné (du moins si Qualcomm ne coiffe pas Apple au poteau sur ce terrain, puisque l'entreprise voudrait l'employer massivement pour son futur Snapdragon 8 Elite Gen 6). Un partage avec Nvidia des capacités de production en 1,6 nm n'est pas non plus à exclure, mais l'autre piste évoquée par WCCFTech serait un passage directement au protocole A14 (1,4 nm) de TSMC, dont on sait que les fondations sont en train d'être posées.

Selon certaines sources, le géant taïwanais aurait déjà mis en route un projet de construction d'usines vouées à cette nouvelle finesse de gravure, avec à la clé un potentiel investissement de 49 milliards de dollars. Affaire à suivre.