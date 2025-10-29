De nouvelles informations provenant du média coréen EBN suggèrent qu'Apple et TSMC n'auraient « pas encore commencé à parler » de futures commandes en 1,6 nm. Le protocole A16 du géant taïwanais pourrait ainsi profiter d'abord aux puces pour IA d'un certain NVIDIA.
NVIDIA est-il sur le point de voler à Apple sa place dans le coeur (et surtout le carnet de commande) de TSMC ? Si la chose est loin d'être faite, on apprend que la future gravure en 1,6 nm du géant taïwanais profiterait, tout d'abord, à la marque au caméléon. NVIDIA est en effet parmi les tout premiers à avoir réussi à sécuriser des commandes, et donc l'accès à ce nouveau node, toujours en développement. Apple, lui, resterait donc un peu plus longtemps que prévu attaché au protocole en 2 nm du premier fondeur mondial.
NVIDIA d'abord, Apple après ?
Si la nouvelle suscite l'intérêt, c'est parce qu'Apple avait ces dernières années réussi, avec une épatante régularité, à s'imposer comme le client prioritaire de TSMC pour l'accès à ses tout nouveaux procédés de gravure. A moyen terme, la chose pourrait donc changer, NVIDIA étant semble-t-il mieux positionné qu'Apple pour avoir la primauté sur le protocole A16 du fabricant asiatique.
C'est en tout cas ce que l'on déduit des informations glanées par le média coréen EBN, relayées par WCCFTech. On apprend en effet qu'Apple et TSMC n'auraient « pas encore commencé à parler » entre eux d'un accès à la gravure en 1,6 nm, et ce alors que NVIDIA aurait déjà validé une première série de commandes, vraisemblablement pour l'horizon 2027-2028. Bien sûr, il reste du temps à Apple, mais cette information n'est pas anodine.
Apple concentré sur le 2 nm… dans l'immédiat
On apprend pour le reste qu'Apple est pour l'instant concentré sur la gravure en 2 nm de TSMC. Et plutôt deux fois qu'une. Il se murmure que la firme aurait réussi le tour de force de s'accaparer plus de la moitié des capacités de production de TSMC sur ce node. Il sera employé pour les futures puces A20 / A20 Pro des iPhone 18, mais aussi pour les futurs SoC M6 des MacBook Air / MacBook Pro 2026.
Pour 2027-2028 plusieurs hypothèses se bousculent. Apple pourrait choisir de rester sur le procédé 2 nm, mais en optant alors pour le protocole N2P de TSMC, sorte de 2 nm peaufiné (du moins si Qualcomm ne coiffe pas Apple au poteau sur ce terrain, puisque l'entreprise voudrait l'employer massivement pour son futur Snapdragon 8 Elite Gen 6). Un partage avec Nvidia des capacités de production en 1,6 nm n'est pas non plus à exclure, mais l'autre piste évoquée par WCCFTech serait un passage directement au protocole A14 (1,4 nm) de TSMC, dont on sait que les fondations sont en train d'être posées.
Selon certaines sources, le géant taïwanais aurait déjà mis en route un projet de construction d'usines vouées à cette nouvelle finesse de gravure, avec à la clé un potentiel investissement de 49 milliards de dollars. Affaire à suivre.