Il faut imaginer la scène dans les bureaux de Hsinchu. Le téléphone sonne sans discontinuer et au bout du fil se trouvent les plus grandes puissances technologiques de la planète qui supplient pour obtenir un créneau de production. La situation est devenue ubuesque puisque la demande réelle dépasse désormais de trois fois ce que les usines sont physiquement capables de gravurer. Le patron de TSMC, C.C. Wei, a même dû avouer l'impensable publiquement : l'entreprise ne peut plus suivre la cadence. Ce n'est plus un carnet de commandes, c'est une liste de vœux pieux qui s'allonge indéfiniment.

Cette popularité écrasante force le fondeur à jouer les arbitres impitoyables. Les clients historiques comme Apple ou NVIDIA passent par l'entrée VIP pendant que les autres doivent patienter dans la salle d'attente, parfois durant plusieurs trimestres. Mais cette position dominante rend paranoïaque. TSMC voit des espions partout et l'affaire récente impliquant Intel ne va pas apaiser ses craintes. Voir un ancien cadre supérieur partir chez l'ennemi américain avec potentiellement quelques secrets de fabrication dans ses valises a provoqué une réaction épidermique. Des perquisitions aux saisies de matériel, la riposte fut brutale. Quand on possède les joyaux de la couronne technologique, on ne laisse personne s'approcher du coffre-fort sans montrer les crocs.