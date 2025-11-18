C'est ce que l'on apprend du média économique taïwanais Ctee, qui a pu mettre la main sur le dernier bilan financier de TSMC en la matière. On y découvre que les activités de TSMC aux États-Unis ont enregistré une forte baisse de leurs bénéfices d'un trimestre à l'autre, passant de 4,23 milliards de dollars taïwanais (environ 116 millions d'euros) engrangés sur le 2ème trimestre 2025, à 41 millions de dollars taïwanais seulement sur le 3ème trimestre (1,1 millions d'euros). Un chiffre à mettre en perspective : le 4ème trimestre 2024 avait en effet été marqué par une perte de 4,97 milliards de dollars taïwanais, et le 1er trimestre 2025 par un bénéfice de 496 millions de dollars taïwanais.

Comme le souligne Ctee, ces performances financières en dent de scie devrait continuer de survenir à moyen termes. On s'attend en effet à ce que de nouveaux investissements soient requis de la part de TSMC au cours des prochains mois pour accompagner la mise en service à plus grande échelle de cette « Fab 2 », pressentie pour le 2ème trimestre 2026. D'ici là TSMC devra donc continuer d'engager des frais d'aménagement et de construction comme elle l'avait fait auparavant pour son usine « Fab 1 », elle aussi située en Arizona.