Considéré comme l'un des symboles les plus récents de la réindustrialisation américaine voulue autant par Joe Biden que Donald Trump, la nouvelle usine de TSMC en Arizona causerait des déboires financiers au géant taïwanais des semi-conducteurs. Heureusement, ces tracas semblent avant tout transitoires et méritent d'être mis en perspective.
Les lourds investissements consentis ces dernières années par TSMC pour l'ouverture de deux usines aux États-Unis, sont encore loin de permettre à l'entreprise de retomber sur ses pieds d'un point de vue strictement financier. Pire, les frais d'exploitation initiaux de la nouvelle « Fab 2 » du géant taïwanais (qui devrait entrer en phase de production de masse courant 2027) entament significativement les bénéfices de sa filiale américaine.
Produire des puces 3 nm aux États-Unis, une décision coûteuse
C'est ce que l'on apprend du média économique taïwanais Ctee, qui a pu mettre la main sur le dernier bilan financier de TSMC en la matière. On y découvre que les activités de TSMC aux États-Unis ont enregistré une forte baisse de leurs bénéfices d'un trimestre à l'autre, passant de 4,23 milliards de dollars taïwanais (environ 116 millions d'euros) engrangés sur le 2ème trimestre 2025, à 41 millions de dollars taïwanais seulement sur le 3ème trimestre (1,1 millions d'euros). Un chiffre à mettre en perspective : le 4ème trimestre 2024 avait en effet été marqué par une perte de 4,97 milliards de dollars taïwanais, et le 1er trimestre 2025 par un bénéfice de 496 millions de dollars taïwanais.
Comme le souligne Ctee, ces performances financières en dent de scie devrait continuer de survenir à moyen termes. On s'attend en effet à ce que de nouveaux investissements soient requis de la part de TSMC au cours des prochains mois pour accompagner la mise en service à plus grande échelle de cette « Fab 2 », pressentie pour le 2ème trimestre 2026. D'ici là TSMC devra donc continuer d'engager des frais d'aménagement et de construction comme elle l'avait fait auparavant pour son usine « Fab 1 », elle aussi située en Arizona.
Une mauvaise période à passer : celle des lourds investissements
« La ligne de fabrication en 3 nm de l'usine Fab 2 devrait entrer en production de masse en 2027 et, une fois opérationnelle, elle augmentera ses capacités jusqu'à devenir un moteur de croissance essentiel pour le "Made in America" », commente néanmoins Ctee. Le média ajoute par contre que la rentabilité de cette nouvelle usine sera affectée par la hausse des coûts de production (États-Unis oblige) et la tendance à la baisse du prix des puces.
L'entrée en scène de concurrents chinois capables de délivrer des puces moins avancées, certes, mais à moindre coûts, joue en effet un rôle dans la renégociation du prix des semi-conducteurs, qui tend ainsi à baisser globalement. Cela ne fait évidemment pas les affaires de TSMC à moyen terme, d'autant moins dans ce contexte de forts investissements aux États-Unis, et alors même que les puces produites outre-Atlantiques coûteront fatalement plus cher à fabriquer que celles produites sur les sites taïwanais du groupe.
Cela dit, Ctee ne se fait pas trop de mouron pour TSMC. « L'usine "Fab 1" de TSMC en Arizona est rapidement devenue rentable depuis le début de sa production en série, contribuant ainsi aux revenus d'investissement de la maison mère », lit-on.
Le média ajoute enfin que le risque que représenterait un sur-investissement de la part de TSMC est bien inférieur à celui que représenterait un sous-investissement à l'ère de l'IA. Les revers financiers du groupe dans son aventure américaine ont donc de bonnes chances d'être passagers… même s'il est clair que ces deux usines TSMC localisées en Arizona seront moins profitables que celles basées à Taïwan.