La polémique ne cesse d'enfler autour du recrutement d'un cadre de TSMC par Intel, qui connaîtrait des secrets industriels. Wei-Jen Lo est plus suspect que jamais pour Taïwan.
Intel cherche-t-il à voler le savoir-faire unique au monde de TSMC dans la fonderie de semi-conducteurs ? C'est l'idée qui obsède aujourd'hui TSMC, ainsi que la justice du pays, depuis que l'ancien cadre du numéro 1 mondial du secteur, Wei-Jen Lo, a été embauché par Intel. Il faut dire que ce recrutement a clairement pris par surprise TSMC.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un dirigeant de TSMC qui devait aller à la retraite… pour finalement finir chez Intel !
L'arrivée de Wei-Jen Lo chez Intel ne plaît pas du tout à TSMC, vraiment pas du tout. Et pour cause, le groupe taïwanais ne s'attendait pas à le voir prendre un nouvel emploi industriel. En effet, comme nous l'apprend The Register, quand il a quitté son poste au sein de TSMC en juin dernier, il annonçait vouloir rejoindre une institution académique.
Une communication qu'il avait faite à la direction au moment de son entretien de départ. Durant la même occasion, le service juridique lui a rappelé les obligations qui le liaient dans le cadre des accords de confidentialité et de non-concurrence signés par lui-même.
Le domicile de Wei-Jen Lo perquisitionné
Si du côté d'Intel, on balaie d'un revers de la main les craintes et les accusations de TSMC, le groupe taïwanais ne s'est évidemment pas arrêté à ces dénégations, et a porté plainte cette semaine, dans le cadre du Taiwan Trade Secrets Act.
« Il existe une forte probabilité que Lo utilise, divulgue, révèle ou transfère les secrets commerciaux et les informations confidentielles de TSMC à Intel, rendant ainsi nécessaires des poursuites judiciaires » peut-on ainsi lire dans la plainte déposée. Résultat, depuis, deux des domiciles de Wei-Jen Lo ont été perquisitionnés, et des ordinateurs et des clés USB ont été, entre autres, saisis. Ses actions et ses biens immobiliers pourraient aussi être prochainement mis sous séquestre par les autorités du pays. Un feuilleton parti pour durer ?