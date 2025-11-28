L'arrivée de Wei-Jen Lo chez Intel ne plaît pas du tout à TSMC, vraiment pas du tout. Et pour cause, le groupe taïwanais ne s'attendait pas à le voir prendre un nouvel emploi industriel. En effet, comme nous l'apprend The Register, quand il a quitté son poste au sein de TSMC en juin dernier, il annonçait vouloir rejoindre une institution académique.

Une communication qu'il avait faite à la direction au moment de son entretien de départ. Durant la même occasion, le service juridique lui a rappelé les obligations qui le liaient dans le cadre des accords de confidentialité et de non-concurrence signés par lui-même.