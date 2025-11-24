Ce qui inquiète Taïwan, ce n'est pas tant le départ d'un de ses cerveaux, mais ce qu'il aurait pu emporter avec lui. Les documents en question concerneraient ni plus ni moins que les futurs procédés de gravure de TSMC, le véritable trésor de guerre de l'entreprise. Cette technologie est l'assurance-vie de l'île, un joyau industriel qui suscite toutes les convoitises. Voir un tel savoir-faire potentiellement filer chez le concurrent direct, qui peine justement à rattraper son retard, a de quoi donner des sueurs froides.

L'affaire est d'autant plus sensible que le patriotisme économique est à son comble à Taïwan. Les investissements de TSMC aux États-Unis avaient déjà été perçus par certains comme une forme de trahison. Ce nouvel épisode ne fait que raviver les craintes d'une perte de souveraineté technologique, orchestrée ou non, au profit de l'allié américain. Le gouvernement taïwanais a promis de tout mettre en œuvre pour protéger son fleuron.