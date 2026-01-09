Jadis, le volume de l'iPhone et du Mac suffisait à sécuriser toute la chaîne logistique. Aujourd'hui, l'argent de l'IA pèse plus lourd. On sait qu'Apple planche sur un nouveau Mac Studio pour 2026, mais ce retour tant attendu pourrait se faire dans la douleur si les composants les plus complexes viennent à manquer. Apple pourrait se retrouver avec des puces performantes, mais incapables d'être assemblées selon le design « Ultra » prévu initialement.

La situation est d'autant plus ironique que les deux géants ont des intérêts communs ailleurs. Récemment, Apple et NVIDIA pressaient TSMC d'accélérer sa production américaine, espérant diversifier leurs sources d'approvisionnement. Mais l'usine d'Arizona ne résoudra pas ce conflit spécifique au packaging 3D, qui reste pour l'instant une spécialité des installations taïwanaises. C'est une leçon de réalisme économique pour Cupertino : même avec des milliards en banque, on fait la queue comme tout le monde quand Jensen Huang sort le carnet de chèques.