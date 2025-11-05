Pour l'instant, Mark Gurman n'est d'ailleurs pas en capacité de nous en dire plus sur les spécifications techniques de cette future puce M5 Ultra. On ignore donc combien de coeurs CPU et GPU y seront installés. Pour rappel, l'actuelle puce M3 Ultra du Mac Studio peut pour sa part compter sur un maximum de 32 coeurs CPU, 80 coeurs GPU et 32 coeurs NPU.

Selon toute logique, la puce M5 Ultra ira plus loin, et l'on peut aussi supposer qu'Apple renouera avec la technologie UltraFusion, qui permet de « lier » deux puces Max l'une à l'autre pour aboutir à une puce Ultra. C'est cette technique que la firme avait employé pour accoucher des anciennes puces M1 Ultra et M2 Ultra, mais aussi pour la génération M3 Ultra.

La puce M4 Max ne bénéficiait toutefois pas de connecteur UltraFusion, ce qui explique en bonne partie pourquoi Apple n'a pas lancé (et ne lancera probablement jamais) de puce M4 Ultra.

Comme le souligne WCCFTech, il se murmure enfin qu'Apple miserait sur une nouvelle configuration de blocs CPU et GPU pour ses puces M5 Pro / M5 Max.

Cette nouveauté permettrait notamment à l'utilisateur final de choisir lui-même le nombre de coeurs GPU et CPU, en fonction de ses besoins. Le passage à cette nouvelle architecture expliquerait d'ailleurs pourquoi les puces M5 Pro / M5 Max ont été décalées à 2026 et non le mois dernier en même temps que la puce M5 « classique »… qui ne bénéficie pas de cette particularité.