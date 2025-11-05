Grande oubliée du lineup de produits Apple en 2024-2025, la puce M4 Ultra risque d'être enterrée au profit d'un tout nouveau processeur M5 Ultra. En passant de l'actuelle puce M3 Ultra à une future M5 Ultra, Apple sauterait ainsi une génération pour assurer à sa gamme 2026 une plus grande cohérence. Reste qu'une contrainte technique se cache peut-être aussi derrière ce choix.
Attendue courant 2026, la prochaine mouture du Mac Studio pourrait, contrairement à celle actuellement au catalogue d'Apple, compter sur une famille de processeurs de nouveau unifiée, et donc cohérente.
Le grand retour d'une vraie nouvelle puce Ultra ?
On apprend en effet qu'Apple travaillerait au lancement d'une nouvelle puce M5 Ultra, attendue en complément des puces M5 Pro et M5 Max que nous découvrirons d'ici quelques mois sur les nouveaux MacBook Pro (rappelons que seul le MacBook Pro M5 « de base » a pour l'instant été lancé). Cette puce M5 Ultra, c'est en l'occurrence Bloomberg qui nous en parle cette semaine, dans un article signé par l'indéboulonnable Mark Gurman.
On y apprend qu'Apple installerait donc en premier lieu cette nouvelle puce M5 Ultra à bord d'un Mac Studio de nouvelle génération. Ce nouveau modèle arriverait sur le marché au cours du premier semestre 2026, sans plus de détails dans l'immédiat, sinon qu'il serait commercialisé peu ou prou en même temps qu'un nouveau MacBook entrée de gamme équipé d'une puce de la famille « A » (jusqu'à présent réservée aux iPhone et à certains iPad).
Des spécifications encore très floues
Pour l'instant, Mark Gurman n'est d'ailleurs pas en capacité de nous en dire plus sur les spécifications techniques de cette future puce M5 Ultra. On ignore donc combien de coeurs CPU et GPU y seront installés. Pour rappel, l'actuelle puce M3 Ultra du Mac Studio peut pour sa part compter sur un maximum de 32 coeurs CPU, 80 coeurs GPU et 32 coeurs NPU.
Selon toute logique, la puce M5 Ultra ira plus loin, et l'on peut aussi supposer qu'Apple renouera avec la technologie UltraFusion, qui permet de « lier » deux puces Max l'une à l'autre pour aboutir à une puce Ultra. C'est cette technique que la firme avait employé pour accoucher des anciennes puces M1 Ultra et M2 Ultra, mais aussi pour la génération M3 Ultra.
La puce M4 Max ne bénéficiait toutefois pas de connecteur UltraFusion, ce qui explique en bonne partie pourquoi Apple n'a pas lancé (et ne lancera probablement jamais) de puce M4 Ultra.
Comme le souligne WCCFTech, il se murmure enfin qu'Apple miserait sur une nouvelle configuration de blocs CPU et GPU pour ses puces M5 Pro / M5 Max.
Cette nouveauté permettrait notamment à l'utilisateur final de choisir lui-même le nombre de coeurs GPU et CPU, en fonction de ses besoins. Le passage à cette nouvelle architecture expliquerait d'ailleurs pourquoi les puces M5 Pro / M5 Max ont été décalées à 2026 et non le mois dernier en même temps que la puce M5 « classique »… qui ne bénéficie pas de cette particularité.