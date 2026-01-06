Pourquoi une telle frénésie pour de simples barrettes de mémoire ? Parce que les fondeurs coréens ont les yeux rivés ailleurs. La demande insatiable pour la mémoire HBM, indispensable aux serveurs d'intelligence artificielle, cannibalise les lignes de production de la DRAM standard utilisée dans nos smartphones. L'offre se raréfie mécaniquement, les prix grimpent, et les constructeurs moins prévoyants se retrouveront bientôt le bec dans l'eau.

C'est là que la puissance financière de Cupertino entre en jeu avec un cynisme redoutable. En forçant la main de ses partenaires pour obtenir la priorité sur les chaînes de production, Apple se positionne, une fois de plus, comme la mieux armée pour écraser la concurrence. Ce camping de luxe n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une démonstration de force brute : pendant que les autres marques devront se battre pour des miettes à prix d'or, l'iPhone 18 aura sa mémoire garantie, probablement au tarif imposé par l'acheteur. Samsung et SK Hynix, bien que fournisseurs, se retrouvent « assiégés » jusqu'à ce que signature s'ensuive.