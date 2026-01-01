Les chiffres ne mentent pas et la sentence s'annonce sévère pour le marché mondial. Les livraisons d'ordinateurs portables devraient reculer de 5,4% en 2026 pour tomber à 173 millions d'unités. Ce n'est pas un simple ralentissement mais une véritable purge causée par l'explosion du prix des mémoires DRAM et NAND. Ces composants essentiels deviennent des produits de luxe car les fabricants préfèrent les allouer aux centres de données plutôt qu'aux PC grand public.​

La concurrence se retrouve donc prise au piège. Pour préserver leurs marges déjà fines des acteurs majeurs comme Dell ont dû augmenter leurs tarifs de 15 à 20% dès la mi-décembre alors que Lenovo prévoit de suivre le mouvement en janvier 2026. Le consommateur final devra passer à la caisse ou se contenter de machines moins performantes. Le scénario catastrophe envisage même une chute des ventes dépassant les 10% si les prix ne se calment pas avant le second semestre. C'est un véritable hiver commercial qui s'installe pour l'écosystème Windows.