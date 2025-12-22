Si l'attente ne vous a pas découragé, le tarif risque de finir le travail. Il faudra probablement hypothéquer un rein ou vendre sa collection de montres pour s'offrir ce bijou. Les bruits de couloir les plus sérieux évoquent une étiquette avoisinant les 2 400 dollars, ce qui se traduira chez nous par un montant encore plus piquant, dépassant allègrement les 2 500 euros. C'est littéralement le prix d'un ordinateur portable professionnel très haut de gamme pour un appareil qui finira peut-être par glisser entre les coussins du canapé.

Apple compte justifier cette douloureuse addition par une fiche technique superlative. La batterie promet d'être monstrueuse, surpassant tout ce que la marque a produit jusqu'ici, histoire de compenser la consommation d'un écran géant. L'entreprise espère aussi séduire par des finitions irréprochables et une intégration logicielle aux petits oignons. C'est la stratégie habituelle de la maison : arriver le dernier à la soirée mais avec le costume le plus cher pour faire oublier son retard.

Le pari reste risqué car le marché n'attend pas. Les rivaux chinois proposent déjà des alternatives séduisantes pour la moitié de ce prix. Apple mise tout sur son aura et sur la fidélité de ses clients pour transformer cet appareil de niche en un succès de masse. Il faudra plus qu'une pomme croquée au dos pour faire passer la pilule d'un téléphone au prix d'une voiture d'occasion, surtout s'il arrive alors que la mode sera déjà passée à autre chose.