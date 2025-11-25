Apple prépare le lancement de son tout premier iPhone Fold pour l'année prochaine. Un appareil qui devrait coûter bien cher, même pour un smartphone signé Apple !
Beaucoup d'amateurs d'Apple attendent avec impatience ce fameux iPhone Fold, qui devrait faire ses débuts à l'occasion de la keynote de la rentrée 2026. Un appareil qui n'aura pas pour seule particularité d'être signé Apple, puisqu'il devrait aussi être le tout premier du genre à enfin effacer ce fameux pli sur l'écran si irritant. Mais s'il risque d'y avoir de la qualité au rendez-vous, il faudra aussi savoir ouvrir son portefeuille !
Un iPhone Fold à 2 400 dollars ?
On a pu parler d'un prix incroyablement élevé pour l'iPhone Fold, dans les rumeurs qui n'ont eu de cesse de traverser internet depuis plus d'un an. Et l'on devrait bien avoir un prix conséquent pour cet appareil, si l'on en croit un analyste de Fubon Research, dont GSMArena se fait l'écho.
D'après ce dernier, l'iPhone Fold devrait ainsi être lancé sur le marché à un tarif de 2 399 dollars. Pour comparaison, le dernier MacBook Pro M4 de 14 pouces est commercialisé aux États-Unis à partir de 1 599 dollars (et 1 999 dollars pour la version M4 Pro).
De grosses ventes attendues ?
Le concurrent le plus direct de ce modèle à venir, le Samsung Galaxy Z Fold 7, est lui commercialisé avec un tarif de base de 1 999 dollars. Autant dire que chez nous, où le téléphone Samsung est vendu à plus de 2 000 euros, on pourrait facilement voir l'iPhone Fold être commercialisé à plus de 2 500 euros !
Malgré ce prix assez exceptionnel pour un smartphone, on s'attend chez Fubon Research à voir Apple réussir à écouler de nombreux téléphones de ce modèle. La firme de Cupertino pourrait ainsi en vendre 5,4 millions d'unités rien qu'en 2026, et au total près de 15,4 millions d'unités. Et vous, vous seriez prêt à en acheter un, à ce tarif ?