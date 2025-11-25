On a pu parler d'un prix incroyablement élevé pour l'iPhone Fold, dans les rumeurs qui n'ont eu de cesse de traverser internet depuis plus d'un an. Et l'on devrait bien avoir un prix conséquent pour cet appareil, si l'on en croit un analyste de Fubon Research, dont GSMArena se fait l'écho.

D'après ce dernier, l'iPhone Fold devrait ainsi être lancé sur le marché à un tarif de 2 399 dollars. Pour comparaison, le dernier MacBook Pro M4 de 14 pouces est commercialisé aux États-Unis à partir de 1 599 dollars (et 1 999 dollars pour la version M4 Pro).