On imagine qu'avec ce genre de batterie, l'autonomie sera au rendez-vous, même si l'appareil devrait consommer plus, au vu de la taille de sa dalle. Et les chiffres qui nous sont donnés pourraient même ne pas être définitifs.

Car on rappelle qu'à la base, l'iPhone 17 Air avait été testé au sein des équipes d'Apple avec une batterie de 3 000 mAh (contre 3 149 mAh au final dans les magasins). On peut donc imaginer que, selon les aménagements hardware qui vont encore pouvoir être apportés, qu'Apple augmente encore cette batterie, au point de la faire flirter avec les 6 000 mAh.

Pour rappel, l'iPhone pliant devrait être un moins imposant que son concurrent direct Galaxy Z Fold 7. L'appareil de Samsung fait ainsi 8 pouces pour l'écran intérieur, et 6,5 pouces pour l'écran extérieur. L'iPhone pliant lui devrait afficher un écran intérieur de 7,58 pouces et un écran extérieur de 5,38 pouces. De quoi permettre de naviguer longtemps sans repasser par la case recharge ?