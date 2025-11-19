Apple veut le meilleur pour son tout premier smartphone pliable. Et ça va passer notamment par une batterie de top niveau !
L'année prochaine, on aura le droit à l'arrivée du tout premier iPhone pliable de l'histoire. Un appareil qui va bénéficier du meilleur de la technologie d'Apple, que ce soit dans le matériau utilisé, ou avec la réduction au maximum du pli central de l'écran. Et ça ne s'arrêtera pas là, puisque son autonomie devrait être aussi assez incroyable !
Une batterie plus importante que celle de l'iPhone 17 Pro Max au programme
Apple avait réussi à frapper fort avec son iPhone 17 Pro Max, qui réussit à avoir une des meilleures autonomies au monde parmi les smartphones, et ce, avec une batterie relativement moins importante que la concurrence. Ce smartphone bénéficie en effet d'une batterie de 4 823 mAh (sans eSim) ou de 5 088 mAh (avec eSim), contre par exemple 7 500 mAh pour le Xiaomi 17 Pro Max.
Or, d'après une information coréenne, dont GSMArena se fait l'écho, l'iPhone pliant bénéficiera de bien mieux. Car la capacité de la batterie devrait être de 5 400 à 5 800 mAh, soit un sommet pour ce qui est des appareils d'Apple.
La batterie pourrait-elle atteindre les 6000 mAh ?
On imagine qu'avec ce genre de batterie, l'autonomie sera au rendez-vous, même si l'appareil devrait consommer plus, au vu de la taille de sa dalle. Et les chiffres qui nous sont donnés pourraient même ne pas être définitifs.
Car on rappelle qu'à la base, l'iPhone 17 Air avait été testé au sein des équipes d'Apple avec une batterie de 3 000 mAh (contre 3 149 mAh au final dans les magasins). On peut donc imaginer que, selon les aménagements hardware qui vont encore pouvoir être apportés, qu'Apple augmente encore cette batterie, au point de la faire flirter avec les 6 000 mAh.
Pour rappel, l'iPhone pliant devrait être un moins imposant que son concurrent direct Galaxy Z Fold 7. L'appareil de Samsung fait ainsi 8 pouces pour l'écran intérieur, et 6,5 pouces pour l'écran extérieur. L'iPhone pliant lui devrait afficher un écran intérieur de 7,58 pouces et un écran extérieur de 5,38 pouces. De quoi permettre de naviguer longtemps sans repasser par la case recharge ?