Un nouveau test de batterie des meilleurs smartphones donne le Xiaomi 17 Pro Max vainqueur. Et pourtant, Xiaomi ne devrait pas se sentir trop fier.
En changeant les noms de ses appareils, et leur faisant sauter une génération pour qu'ils atteignent la génération 17 cette année, Xiaomi a clairement voulu se positionner comme un concurrent direct d'Apple. Soit les Xiaomi 17 contre les iPhone 17. Le public s'est donc mis à les comparer, et notamment les versions 17 Pro Max et leur autonomie d'envergure.
Le Xiaomi 17 Pro Max affiche une meilleure autonomie que l'iPhone 17 Pro Max, mais de très peu
La comparaison de l'autonomie des différents smartphones est à la mode en ce moment. Il y a quelques semaines, c'étaient ainsi les iPhone 17 qui étaient comparés aux iPhone 16 et au Samsung Galaxy S25 Ultra. Aujourd'hui, TechRoider reprend le flambeau, mais en sélectionnant les meilleurs appareils des plus grands constructeurs, afin de tester leur autonomie. Et le podium est finalement le suivant :
- Xiaomi 17 Pro Max : 13 heures et 36 minutes ;
- iPhone 17 Pro Max : 13 heures et 31 minutes ;
- Xiaomi 15 Pro : 12 heures et 31 minutes ;
- OnePlus 13 : 11 heures et 56 minutes ;
- Google Pixel 10 Pro XL : 11 heures et 28 minutes ;
- Samsung Galaxy S25 Ultra : 11 heures et 20 minutes.
La taille de la batterie n'est clairement pas la même
On peut donc constater que c'est le Xiaomi 17 Pro Max qui s'empare du premier siège. Pour autant, il est difficile pour le constructeur chinois de se réjouir complètement de cette première place, quand on voit qu'il ne devance l'iPhone 17 Pro Max que de très peu.
Car le Xiaomi 17 Pro Max bénéficie d'une batterie franchement massive de 7 500 mAh alors que l'iPhone 17 Pro Max testé est le non-eSIM, soit celui doté d'une batterie un peu moins grande, de 4 823 mAh. En somme, pour vaincre Apple, Xiaomi a dû doter son meilleur appareil d'une batterie 55% plus grande. L'efficacité énergétique n'est clairement pas au rendez-vous ici !