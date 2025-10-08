On peut donc constater que c'est le Xiaomi 17 Pro Max qui s'empare du premier siège. Pour autant, il est difficile pour le constructeur chinois de se réjouir complètement de cette première place, quand on voit qu'il ne devance l'iPhone 17 Pro Max que de très peu.

Car le Xiaomi 17 Pro Max bénéficie d'une batterie franchement massive de 7 500 mAh alors que l'iPhone 17 Pro Max testé est le non-eSIM, soit celui doté d'une batterie un peu moins grande, de 4 823 mAh. En somme, pour vaincre Apple, Xiaomi a dû doter son meilleur appareil d'une batterie 55% plus grande. L'efficacité énergétique n'est clairement pas au rendez-vous ici !