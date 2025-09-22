Quand un smartphone sort, les youtubeurs ont tendance à multiplier les tests. C'est ce que vient de faire le créateur de contenu Mrwhosetheboss, qui a choisi de vérifier dans la réalité l'autonomie des smartphones de la nouvelle série iPhone 17.

Et l'on a ainsi pu voir que l'iPhone 17 Pro Max bénéficiait d'une autonomie assez exceptionnelle. La version intégrant une carte SIM physique, celle vendue en France, pourtant dotée d'une batterie un peu moins importante que celle avec carte eSIM, affiche ainsi une autonomie de près de 13 heures. Un résultat impressionnant, puisque, testé dans les mêmes conditions, l'iPhone 16 Pro Max tient 12 heures et 15 minutes et le Samsung Galaxy S25 Ultra 11 heures et 50 minutes.