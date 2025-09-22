Le tout nouveau modèle le plus puissant des iPhone 17, l'iPhone 17 Pro Max, a vu son autonomie mise à l'essai. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle affiche de très beaux résultats !
Une dizaine de jours après la sortie officielle de la nouvelle série iPhone 17, il est maintenant possible de connaître plus en détails ces appareils, qui connaissent un départ exceptionnel au sein du public. Et si certains des premiers retours peuvent ne pas être les plus sympathiques – à l'image de la question des rayures pouvant apparaître rapidement – d'autres, comme le test de l'autonomie de l'iPhone 17 Pro Max, sont plutôt impressionnants.
L'iPhone 17 Pro Max a une autonomie au sommet, même avec une carte SIM physique
Quand un smartphone sort, les youtubeurs ont tendance à multiplier les tests. C'est ce que vient de faire le créateur de contenu Mrwhosetheboss, qui a choisi de vérifier dans la réalité l'autonomie des smartphones de la nouvelle série iPhone 17.
Et l'on a ainsi pu voir que l'iPhone 17 Pro Max bénéficiait d'une autonomie assez exceptionnelle. La version intégrant une carte SIM physique, celle vendue en France, pourtant dotée d'une batterie un peu moins importante que celle avec carte eSIM, affiche ainsi une autonomie de près de 13 heures. Un résultat impressionnant, puisque, testé dans les mêmes conditions, l'iPhone 16 Pro Max tient 12 heures et 15 minutes et le Samsung Galaxy S25 Ultra 11 heures et 50 minutes.
Les autres iPhone 17 sont beaucoup moins performants
L'iPhone 17 Pro Max est donc clairement au-dessus des autres meilleurs appareils très haut de gamme actuellement disponibles sur le marché, qu'ils proviennent d'Apple ou de chez Samsung. Il est aussi très loin au-dessus à ce niveau que les autres téléphones de la même série.
En effet, le youtubeur a testé tous les autres iPhone 17 dans les mêmes conditions. On s'aperçoit ainsi que la version iPhone 17 Pro a une autonomie quasi similaire à celle de l'iPhone 17, à savoir 10 heures et 48 minutes pour l'édition Pro et 10 heures et 28 minutes pour l'édition de base. De façon assez peu étonnante, l'iPhone 17 Air ferme lui la marche avec une autonomie de 7 heures et 18 minutes.