Un peu à la façon d'un écran de façade d'un smartphone pliant, cet afficheur OLED de 2,9" (120 Hz) permet d'afficher des notifications, des widgets, et sert même de retour lorsqu'on veut se filmer ou prendre un selfie avec les capteurs photo arrière. Comble du gadget, Xiaomi va même commercialiser une coque singeant les boutons d'une Game Boy, qui permettra de jouer à des jeux sur l'écran dorsal de ses nouveaux fleurons. Je vous jure, parfois, c'est fatigant la tech.