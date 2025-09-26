Drôle de calendrier pour Xiaomi qui, 24h à peine après le lancement international des 15T et 15T Pro, les rend déjà obsolètes en faisant l'annonce des Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Une nouvelle gamme pour l'instant réservée à la Chine, mais qui arrivera sous nos latitudes en début d'année prochaine.
Bien entendu, le rebranding des nouveaux smartphones de Xiaomi n'a strictement rien à voir avec la sortie des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max la semaine dernière, où allez-vous chercher ça. Non, si Xiaomi saute la génération 16, et renomme son modèle Ultra en « Pro Max », c'est simplement pour souligner à gros traits les innovations portées par ses produits.
Comme un air de jamais vu
Entrons dans le vif du sujet. Déclinés en 6,3" et 6,9", les Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max ne piquent pas que leur patronyme aux derniers iPhone. Ils adoptent également le même « camera plateau » qui sert d'îlot pour les caméras… mais pas seulement. Comme vous pouvez l'apercevoir sur les images : on trouve carrément un second écran au dos du smartphone.
Un peu à la façon d'un écran de façade d'un smartphone pliant, cet afficheur OLED de 2,9" (120 Hz) permet d'afficher des notifications, des widgets, et sert même de retour lorsqu'on veut se filmer ou prendre un selfie avec les capteurs photo arrière. Comble du gadget, Xiaomi va même commercialiser une coque singeant les boutons d'une Game Boy, qui permettra de jouer à des jeux sur l'écran dorsal de ses nouveaux fleurons. Je vous jure, parfois, c'est fatigant la tech.
Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Xiaomi nous fait le coup de l'écran dorsal. La marque s'était déjà risqué à cette innovation sur le Xiaomi 11 Ultra, en 2021. Dans mon test de l'époque, j'écrivais trouver l'écran secondaire « anecdotique ». En sera-t-il autrement cette fois ? J'ai hâte de voir ça.
Faites place au Snapdragon 8 Elite Gen 5
Tous les ans, Xiaomi est le premier fabricant à faire la démonstration des nouvelles puces mobiles de Qualcomm. Sans surprise, toute l'équipe des Xiaomi 17 embarque donc la Snapdragon 8 Elite Gen 5, laquelle promet des performances toujours plus stratosphériques, et une exécution accélérée des tâches de l'intelligence artificielle locale. En supplément, les modèles Pro et Pro Max pourront accueillir jusqu'à 16 Go de RAM. Le Xiaomi 17 lui se contentera de 12 Go.
Xiaomi met le paquet sur les batteries, avec un 17 Pro Max culminant à 7500 mAh, rechargeable à 100W en filaire et 50W sans fil. Les modèles 17 Pro et 17 disposent quant à eux d'un accu de 6300 mAh et 7000 mAh.
Pour la photo, les modèles Pro mènent la danse avec un trio de capteurs de 50 mégapixels de grande taille et à grande ouverture — toujours conçus avec Leica. Cependant, le Xiaomi 17 Pro Max a droit à un périscope plus large, autorisant l'usage d'un capteur plus grand (1/2") et à plus large ouverture encore (f/2.6 contre f/3.0).
J'ajoute pour conclure ce tour d'horizon que les écrans OLED de ces smartphones promettent une luminosité de 3500 nits, et qu'ils sont tous certifiés IP68. On en saura davantage sur les garanties en matière de mises à jour et de suivi logiciel lors de la commercialisation européenne du produit, probablement en février ou mars 2026.
Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max : prix et disponibilités
Les nouveaux Xiaomi sont désormais lancés en Chine, à des tarifs équivalents à ceux de l'an dernier pour les Xiaomi 15.
Les enchères commencent à 4499 yuans (environ 540€ HT) pour le Xiaomi 17 ; 5000 yuans (600€ HT) pour le Xiaomi 17 Pro et 6000 yuans (720€ HT) pour le Xiaomi 17 Pro Max.
En France, les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra avaient été lancés à partir de 1099€ et 1499€. On peut donc s'attendre à des tarifs similaires début 2026.