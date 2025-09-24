Si le prix du 15T ne change pas, par rapport à la génération précédente, le 15T Pro, lui, prend carrément 100 € dans les dents et passe de 799 € à 899 €. En réalité, on doit cette augmentation à la disparition de la version 256 Go pour le modèle Pro. Reste que, pour ce prix, on peut s'offrir un Google Pixel 10, et (presque) un iPhone 17. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Réponse très prochainement dans notre test complet.