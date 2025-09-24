Vous reprendrez bien une petite conférence de rentrée ? Ça tombe bien, Xiaomi nous donnait rendez-vous aujourd'hui à Munich pour découvrir sa nouvelle famille « T », cette année représentée par les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro.
Des smartphones de « milieu de gamme avancée », dira-t-on, qui s'avancent comme des concurrents aux Nothing Phone (3) ou Samsung Galaxy S25 FE, par exemple. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle série vise à temporiser en attendant la sortie des… Xiaomi 17 (oui, on saute une génération) en début d'année prochaine. Alors, quoi de neuf ?
Un téléobjectif périscopique 5x de chez Leica
Le partenariat noué entre Xiaomi et Leica ne date pas hier. D'ailleurs, les Xiaomi 14T étaient déjà équipés d'optiques du fabricant de légende. Ce qui change, cette année, c'est qu'on passe à un téléobjectif périscopique 5x (f/3.0), de plus grande taille et offrant un grossissement plus important, tout en conservant une résolution de 50 mégapixels.
Le reste de la configuration photo est composé d'un grand-angle de 50 mégapixels (f/1.6) et d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). À l'avant, ce sera enfin un capteur 32 mégapixels qui se chargera de vous tirer le portrait. Dans l'ensemble, une configuration fort musclée donc, qui arrive chargée de nombreux filtres et effets made in Leica, naturellement.
Pour le reste, ce grand smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,83" 144 Hz aux bords fins et à la luminosité annoncée à 3200 nits. Le Xiaomi 15T Pro est certifié IP68, et protégé par un verre Gorilla Glass 7i.
Pour les performances enfin, Xiaomi donne sa confiance à Mediatek et sa puce Dimensity 9400+, déjà beaucoup utilisée en Chine et qui offre une vélocité tout à fait exceptionnelle. Il sera livré avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage par défaut. Enfin, la batterie affiche une capacité de 5500 mAh rechargeable à 90W en filaire, et 50W sans fil.
Un Xiaomi 15T à peine moins reluisant
Le Xiaomi 15T qui accompagne le modèle Pro reprend l'écrasante majorité des caractéristiques de son grand frère. Vous l'imaginez : le plus grand compromis concerne la photo. On troque le périscope pour un téléobjectif 2x plus modeste, de 50 mégapixels tout de même (f/2.2).
L'écran, de 6,83" toujours, plafonne quant à lui à 120 Hz, mais toujours avec 3200 nits annoncés. La batterie reste inchangée, mais on perd la recharge sans fil, et la puissance maximale autorisée n'ira pas plus haut que 67W. Aussi, pour les perfs, on passe sur une plateforme Dimensity 8400-Ultra, qui perd au passage sa compatibilité Wi-Fi 7 (on profite tout de même de la norme 6e).
Une proposition un brin moins musclée donc, mais surtout beaucoup moins onéreuse comme nous allons l'aborder sans plus tarder.
Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro : prix et disponibilités
Cette année, Xiaomi agrandit l'écart tarifaire entre ses deux modèles. Les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro sont désormais disponibles, aux tarifs et dans les configurations suivantes :
- Xiaomi 15T : 649 € (12+256 Go)
- Xiaomi 15T Pro : 899 € (12+512 Go)
Si le prix du 15T ne change pas, par rapport à la génération précédente, le 15T Pro, lui, prend carrément 100 € dans les dents et passe de 799 € à 899 €. En réalité, on doit cette augmentation à la disparition de la version 256 Go pour le modèle Pro. Reste que, pour ce prix, on peut s'offrir un Google Pixel 10, et (presque) un iPhone 17. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Réponse très prochainement dans notre test complet.