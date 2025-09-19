Côté appareil photo, le Xiaomi 17 Pro mise sur un triple capteur de 50 mégapixels : un objectif principal à ouverture f/1,67, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec un zoom optique 5x à f/3,0.

Le modèle Pro Max se distinguera par une ouverture plus lumineuse (f/2,6) sur son téléobjectif. Comme pour les générations précédentes, la collaboration avec Leica se poursuit.