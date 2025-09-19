Alors que les iPhone 17 viennent de sortir, Xiaomi "innove" avec un smartphone doté d'un écran à l'arrière, et un nom … strictement identique aux smartphones d'Apple.
Xiaomi pourrait dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones, la série Xiaomi 17, dès le 30 septembre en Chine. Cette information, bien que non confirmée officiellement, circule parmi certaines sources fiables et s’appuie sur les récentes annonces et teasers de la marque. Lu Weibing, président de Xiaomi, a par ailleurs annoncé une session de questions-réponses en direct ce soir à 19h (heure chinoise), où il abordera notamment la décision de sauter le numéro 16 pour passer directement à la série 17.
Trois smartphones au programme
La série Xiaomi 17 devrait être composée de trois appareils : le Xiaomi 17, le 17 Pro et le 17 Pro Max, un nom pour le moins … original. Si les détails concernant le modèle standard restent encore rares, les versions Pro ont déjà fait l’objet de plusieurs fuites et benchmarks. Ces appareils seraient équipés du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, une puce promettant des performances élevées grâce à ses deux cœurs haute performance cadencés à 4,61 GHz et ses six cœurs efficients à 3,63 GHz.
Les premiers résultats sur Geekbench indiquent des scores de 3096 en monocœur et 9382 en multicœur, suggérant une capacité adaptée aussi bien à un usage quotidien qu’à des sessions de gaming intensives. Les appareils embarqueront 16 Go de RAM et fonctionneront sous HyperOS 3, basé sur Android 16.
Un écran au dos et un appareil photo Leica
L’un des éléments marquants de la série Pro réside dans le retour d’un écran arrière, baptisé "Magic Back Screen". Ce bandeau rectangulaire, intégré autour des objectifs photo, peut afficher des cadrans d’horloge, des avatars, des GIF animés ou encore servir de viseur pour les selfies, comme à l'époque du Mi 11 Ultra. Il offrirait également des raccourcis contextuels, comme le contrôle des appareils connectés de la maison.
Côté appareil photo, le Xiaomi 17 Pro mise sur un triple capteur de 50 mégapixels : un objectif principal à ouverture f/1,67, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec un zoom optique 5x à f/3,0.
Le modèle Pro Max se distinguera par une ouverture plus lumineuse (f/2,6) sur son téléobjectif. Comme pour les générations précédentes, la collaboration avec Leica se poursuit.
Quelle date de sortie en France pour les Xiaomi 17 ?
Le Xiaomi 15 avait été annoncé début 2025 en Europe. Xiaomi a toujours pour habitude de sortir ses smartphones en Chine, puis en Europe quelques mois après. Il devrait en être de même pour le Xiaomi 17, on peut donc raisonnablement tabler sur une sortie entre février et mars 2026.