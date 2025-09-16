Vous avez un smartphone Xiaomi ? Il est certainement éligible à HyperOS 3. Le constructeur ajoute de nouveaux appareils à la liste des smartphones bêta-testeurs, et même des téléviseurs.
Xiaomi poursuit le déploiement de la version bêta d’HyperOS 3, lancée fin octobre 2024. Après la série Xiaomi 15, qui a été la première à en bénéficier, sept smartphones, TVs et tablettes supplémentaires peuvent désormais accéder à cette mise à jour en version test. Cette expansion concerne des smartphones, des tablettes et même des téléviseurs de la marque.
Les nouveaux appareils éligibles à la bêta HyperOS 3
La dernière vague d’appareils compatibles avec la version bêta comprend les smartphones et tablettes suivants :
Xiaomi MIX Flip 2
Redmi K80
Xiaomi Pad 7 Ultra
Xiaomi Pad 7
Redmi K Pad
Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
Les utilisateurs de ces modèles peuvent s’inscrire au programme bêta pour tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités. À noter que cette phase de test reste pour l’instant réservée à la Chine. Xiaomi a annoncé une présentation officielle d’HyperOS 3 le 24 septembre 2025, date à laquelle la stratégie de déploiement international sera détaillée.
Les principales nouveautés d’HyperOS 3
HyperOS 3 ajoute Xiaomi Super Island, une fonctionnalité inspirée de Dynamic Island chez Apple, mais avec des spécificités. Elle permet notamment d’afficher jusqu’à trois "îlots" simultanés, de gérer le multitâche en fenêtres réduites et d’effectuer des glisser-déposer entre Super Island et les applications compatibles.
L’interface profite également d’un rafraîchissement visuel : icônes aux couleurs plus vives, coins arrondis et animations fluides. La barre de recherche du launcher et le menu des paramètres adoptent un design "liquid glass", quelle innovation …. Quant à la galerie photo, elle propose désormais un tri automatique des albums, une reconnaissance des visages d’animaux et une organisation optimisée des images.
La personnalisation de l’écran de verrouillage est simplifiée, avec des options comme des fonds d’écran dynamiques générés par IA, des styles d’horloge variés et une interface centralisée pour les modifications.
Performances et optimisations
Xiaomi met en avant quelques améliorations techniques :
Efficacité énergétique : réduction de la consommation jusqu’à 10 % et baisse de 4 % de la charge CPU.
Rapidité : lancement des applications 21 % plus rapide et économie d’énergie de 10 % lors de la lecture vidéo.
Expérience gaming : augmentation de 15 % des taux de rafraîchissement et diminution de 9 % de la latence tactile.
Interopérabilité et sécurité
HyperOS 3 facilite l’intégration avec les appareils Apple. Les utilisateurs pourront exécuter des applications Android sur macOS (jusqu’à trois fenêtres mobiles), déverrouiller leur smartphone Xiaomi via Touch ID, partager des fichiers et synchroniser les notifications.
Côté sécurité, la mise à jour renforce la protection des données avec une authentification à deux facteurs, un meilleur contrôle des permissions des applications et une fonction de localisation des appareils perdus.
Comment installer HyperOS 3 bêta ?
Pour installer la version bêta d’HyperOS 3, il est nécessaire de s’inscrire en tant que testeur. Xiaomi propose un guide détaillé pour les utilisateurs intéressés, disponible sur son site.