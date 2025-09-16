Xiaomi poursuit le déploiement de la version bêta d’HyperOS 3, lancée fin octobre 2024. Après la série Xiaomi 15, qui a été la première à en bénéficier, sept smartphones, TVs et tablettes supplémentaires peuvent désormais accéder à cette mise à jour en version test. Cette expansion concerne des smartphones, des tablettes et même des téléviseurs de la marque.