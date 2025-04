Après OnePlus, c’est désormais au tour de Xiaomi de déployer une version préliminaire d’Android 16. La marque chinoise a officialisé sur son site internet le lancement du programme de prévisualisation des développeurs, réservé pour l’instant à deux modèles bien précis : le Xiaomi 15 et le Xiaomi 14T Pro. Ce programme, destiné exclusivement aux développeurs, permet d’accéder gratuitement à une version de test du futur système d’exploitation de Google, afin d’y adapter leurs applications.

« Le programme d'aperçu pour développeurs Android 16 offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour améliorer la compatibilité et le développement de vos applications pour la prochaine version d'Android. Actuellement, les Xiaomi 15 et Xiaomi 14T Pro sont disponibles pour l'aperçu pour développeurs Android 16, dont l'utilisation est gratuite. Téléchargez la version d'aperçu et vous pourrez immédiatement l'utiliser », a indiqué Xiaomi.