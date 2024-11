Sans surprise, la première vague de mises à jour concerna tout d'abord les derniers fleurons de la marque. Ainsi, les Xiaomi 14T et 14T Pro ouvriront le bal, suivis des Xiaomi 14 et 14 Ultra. Le Xiaomi 13T Pro bénéficiera également de cette mise à jour, contrairement à son petit frère, le 13T standard, qui devra patienter quelques semaines supplémentaires. La série Redmi Note 13 ainsi que les POCO X6, X6 Pro, F6 Pro et M6 Pro ne seront pas en reste, tout comme le Mix Flip qui fait partie des modèles privilégiés par Xiaomi pour le déploiement de sa mise à jour.

Fort heureusement, le mois de décembre verra une extension massive du déploiement pour HyperOS 2. Le Xiaomi 13T, les POCO F6 et M6 seront les premiers servis, accompagnés d'une large gamme d'appareils plus anciens. Les séries Xiaomi 13, 12 et 11, incluant les modèles 12T et 12T Pro, recevront la mise à jour, à l'instar des Redmi 13 et 12 (versions 4G et 5G) et de la série Redmi Note 12.