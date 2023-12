Les smartphones Xiaomi Redmi Note 13 sous HyperOS se préparent à débarquer en France, mais pas avant les fêtes

À bord de ces nouveaux smartphones Redmi Note 13, on retrouvera notamment le tout nouvel OS signé Xiaomi : HyperOS. Ce dernier vise à s'étendre bien au-delà des simples smartphones de la marque, puisqu'il va également animer des Smart TV, des smartwatches… et des voitures électriques !

On sait déjà que plusieurs appareils pourront migrer vers HyperOS en début d'année prochaine, à savoir toute la gamme Xiaomi 13 (dont le Xiaomi 13T Pro testé récemment dans nos pages), mais aussi les Xiaomi 12T et 12T Pro, sans oublier le 11T et la Xiaomi Pad 6.