L'étau se resserre autour du futur fleuron de Xiaomi. Alors que le PDG de la marque a déjà annoncé vouloir lancer sa nouvelle gamme en octobre, elle publie un teaser illustrant un élément pour le moins inattendu.
Et si les smartphones pliants n'étaient pas les seuls à afficher un deuxième écran ? C'est la question qu'on dû se poser les ingénieurs du fabricant chinois en concevant les Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max — qui s'est rebaptisé pour se préparer au clash frontal avec l'iPhone 17 Pro Max.
À quoi va servir le deuxième écran des Xiaomi 17 ?
A priori intégré aussi bien sur le modèle Pro que sur le Pro Max, ce second écran occupe toute la largeur du smartphone, et environ un quart de sa hauteur. Des dimensions qu'on attend tout de même inférieures à l'écran de façade d'un Samsung Galaxy Z Flip 7, par exemple, mais qui devrait permettre à Xiaomi d'en tirer profit pour différents usages, illustrés en vidéo sur ses réseaux.
Sur Weibo, la marque partage en effet quelques clips donnant à voir des animations et différents widgets. On ne serait d'ailleurs pas surpris de découvrir que ce second écran puisse servir de miroir pour perfectionner ses selfies.
Une nouveauté qui me laisse, personnellement, dubitatif quant à son réel intérêt. Après tout, Nubia proposait déjà, en 2019 déjà, un écran secondaire au dos de son Z20. Une drôle d'expérience. Gageons que Xiaomi saura proposer quelque chose de plus fonctionnel… et de moins gadget, surtout.
Le premier smartphone sous Snapdragon 8 Elite Gen 5
Si l'on attendra d'en savoir plus pour s'interroger, vraiment, sur la consommation électrique nécessaire pour alimenter ce deuxième écran (quel impact sur l'autonomie ?), on sait déjà de source sûre que toute la famille des Xiaomi 17 sera équipée de la toute nouvelle puce présentée par Qualcomm : la Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Gizmochina révèle d'ailleurs de premiers benchmarks, respectivement attribués aux Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Pro, lesquels sont pourvus de 16 Go de RAM. Les score sur Geekbench sont pour le moins impressionnants, marquant une hausse d'environ 6% sur les tâches monocore, et 4% sur les tâches multicore par rapport aux Xiaomi 15 et 15 Ultra. Pas de quoi tomber à la renverse.
Mais, comme c'est désormais d'usage, on peut s'attendre à ce que Qualcomm ait particulièrement soigné le NPU de sa nouvelle puce afin d'alimenter les différents modèles d'IA embarqués dans nos smartphones. HyperOS 3, la nouvelle mouture de la surcouche Android de Xiaomi, devrait notammer en tirer parti.
