On sait enfin quand la nouvelle série de Xiaomi 17 sera présentée par le fabricant chinois. Et ça arrive très vite !
Xiaomi suit Apple cette année. On a ainsi appris que le fabricant de smartphones avait changé le numéro de ses smartphones haut de gamme pour les faire coïncider avec ceux d'Apple, et que les prochains appareils à venir au monde seraient en conséquence des Xiaomi 17. Et le géant chinois suit même Apple chronologiquement, puisqu'il présentera ses nouveaux téléphones à peine deux semaines après la dernière keynote.
Rendez-vous est donné pour ce jeudi 25 septembre !
Les informations de plus en plus nombreuses ces dernières semaines quant aux Xiaomi 17 nous montraient que le lancement n'était plus pour dans très longtemps. Raison sûrement pour laquelle Xiaomi a finalement décidé d'abréger le suspense, et a mis en ligne des visuels nous apprenant la date de présentation de cette série.
Les Xiaomi 17 seront ainsi révélés au public le jeudi 25 septembre, soit dans deux jours, à l'occasion d'une présentation se tenant à Pékin à 19h (soit 13h pour l'heure de Paris). Et il y aura plusieurs déclinaisons qui seront alors montrées au public.
Des smartphones « Pro » assez atypiques
En effet, pour rappel, Xiaomi a programmé pour cette année la sortie de trois smartphones différents : Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max. Des noms qui sont évidemment là pour se mettre dans la roue d'Apple. Même si, grande différence, ces smartphones se différencieront par le design particulier des versions Pro.
Celles-ci bénéficieront d'un second écran dans le dos, à l'image de ce qui avait été fait il y a quelques années avec le Xiaomi MI 11. Les trois appareils bénéficieront par ailleurs de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, et seront équipés de batteries particulièrement performantes. On espère maintenant qu'après la présentation et la commercialisation en Chine, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour voir ces appareils débarquer en France.