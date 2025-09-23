Les informations de plus en plus nombreuses ces dernières semaines quant aux Xiaomi 17 nous montraient que le lancement n'était plus pour dans très longtemps. Raison sûrement pour laquelle Xiaomi a finalement décidé d'abréger le suspense, et a mis en ligne des visuels nous apprenant la date de présentation de cette série.

Les Xiaomi 17 seront ainsi révélés au public le jeudi 25 septembre, soit dans deux jours, à l'occasion d'une présentation se tenant à Pékin à 19h (soit 13h pour l'heure de Paris). Et il y aura plusieurs déclinaisons qui seront alors montrées au public.