Une grosse batterie dans un smartphone, ça vous tente ? Xiaomi s'apprête à casser la baraque avec une augmentation notable de la capacité de toute sa gamme.
La série Xiaomi 17, attendue pour un lancement en Chine le 30 septembre 2025, fait de nouveau parler d’elle. Alors que le constructeur chinois prépare l’arrivée de ses nouveaux smartphones haut de gamme équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5, une fuite récente révèle des informations précises sur les batteries de la gamme. Une augmentation notable de la capacité par rapport à la version précédente serait au programme.
De plus grosses batteries pour toute la gamme
Selon les informations dévoilées, le modèle standard, le Xiaomi 17, serait doté d’une batterie de 7000 mAh, contre 5400 mAh pour le Xiaomi 15. Cette augmentation notable marque une volonté claire d’améliorer l’autonomie, souvent critiquée sur les appareils haut de gamme.
Le Xiaomi 17 Pro, quant à lui, embarquerait une batterie de 6300 mAh, soit une légère hausse par rapport aux 6100 mAh du Xiaomi 15 Pro. Enfin, le Xiaomi 17 Pro Max se démarquerait avec une batterie de 7500 mAh, l’une des plus imposantes jamais intégrées à un smartphone. Une quatrième batterie, d’une capacité de 6800 mAh, serait destinée au Xiaomi 17 Ultra, un modèle non encore officiellement annoncé, mais dont l’existence semble se préciser.
Une recharge plus rapide pour tous les modèles
Nonobstant l’augmentation des capacités, la série Xiaomi 17 bénéficierait d’une recharge rapide à 100 W, contre 90 W pour les modèles précédents. Cette amélioration, combinée à des batteries plus volumineuses, pourrait offrir une expérience utilisateur plus fluide. Seule condition, que le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne consomme pas davantage d’énergie que ses prédécesseurs.
Xiaomi veut rattraper son retard sur les batteries
Le constructeur souhaite rattraper son retard sur les batteries. D'autres fabricants comme Oppo et Realme ont pris le lead en proposant déjà des batteries de 7000 mAh, mais Xiaomi patine un peu sur ce point-là. Les performances de la batterie dépendront toutefois de l'usage qui est fait du smartphone par l'utilisateur. Cette nouvelle batterie plus imposante serait également idéale pour alimenter l'écran au dos de l'appareil.