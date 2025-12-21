Les fichiers partagés par le site allemand iPhone Ticker, puis relayés par GSMArena, décrivent un produit au format peu courant pour l'iPhone Fold, une fois ouvert comme une fois refermé. L’écran interne pliable atteint 7,76 pouces de diagonale pour une définition de 2 713 x 1 920 pixels. L’écran externe mesure 5,49 pouces et affiche 1 422 x 2 088 pixels, avec un ratio très inhabituel pour une façade de smartphone.

Côté gabarit, le terminal mesurerait 120,6 x 83,8 x 9,6 mm lorsqu’il est replié, et 120,6 x 167,6 x 4,8 mm une fois déployé. Les rumeurs antérieures évoquaient déjà la volonté d’Apple d’éviter un format carré pour l’écran interne ; ces rendus vont dans ce sens, avec un affichage pensé pour un usage en mode paysage dès l’ouverture.