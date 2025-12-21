De nouveaux rendus issus de fichiers CAO dévoilent pour la première fois une représentation détaillée du smartphone pliant d’Apple. Ces visuels offrent un premier aperçu de la silhouette adoptée par l'iPhone Fold.
La firme de Cupertino ne parvient pas toujours à garder ses projets sous haute surveillance. Des rendus basés sur des fichiers CAO destinés aux fabricants d'accessoires circulent désormais en ligne, dévoilant les caractéristiques techniques de l'iPhone Fold. Ils décrivent précisément les dimensions, les écrans, la disposition des capteurs et la configuration générale de l'appareil.
iPhone Fold : des dimensions inédites pour un appareil pliant
Les fichiers partagés par le site allemand iPhone Ticker, puis relayés par GSMArena, décrivent un produit au format peu courant pour l'iPhone Fold, une fois ouvert comme une fois refermé. L’écran interne pliable atteint 7,76 pouces de diagonale pour une définition de 2 713 x 1 920 pixels. L’écran externe mesure 5,49 pouces et affiche 1 422 x 2 088 pixels, avec un ratio très inhabituel pour une façade de smartphone.
Côté gabarit, le terminal mesurerait 120,6 x 83,8 x 9,6 mm lorsqu’il est replié, et 120,6 x 167,6 x 4,8 mm une fois déployé. Les rumeurs antérieures évoquaient déjà la volonté d’Apple d’éviter un format carré pour l’écran interne ; ces rendus vont dans ce sens, avec un affichage pensé pour un usage en mode paysage dès l’ouverture.
Une configuration photo minimaliste et une sortie prévue pour 2027
Ces rendus montrent également les aménagements prévus pour la partie photo et les capteurs frontaux. L’écran pliant intègre une caméra sous l’affichage, identifiable par son contour, tandis que l’écran externe adopte un poinçon pour sa caméra selfie. À l’arrière, deux modules photo apparaissent dans une barre ovale rappelant fortement la signature visuelle de l'iPhone Air, commercialisé en septembre dernier.
Vous remarquerez que cette sobriété contraste quelque peu avec la tendance actuelle aux systèmes à trois ou quatre objectifs généralement adoptés par les fabricants pour leurs téléphones pliants.
Si Apple prépare enfin le terrain pour son tout premier appareil pliable, de son côté Samsung planche d'ores et déjà sur son smartphone pliant à triple volet, le Galaxy Z TriFold, qui nous a franchement impressionnés. En attendant, les choses s'accélèrent autour de l'iPhone Fold depuis plusieurs semaines. D'après les derniers bruits de couloir, l'appareil serait doté d'une batterie plus importante que celle de l'iPhone 17 Pro Max, serait exclusivement e-SIM et pourrait être commercialisé à un prix à peine inférieur à celui du Galaxy Z TriFold.
Selon plusieurs sources récentes, l'iPhone Fold pourrait être présenté en septembre 2026, mais sa commercialisation serait reportée au début de l'année 2027.