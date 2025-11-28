Ce qui est intéressant, c'est que ce prix est à peine supérieur à celui que l'on attend pour le tout premier téléphone pliant d'Apple, l'iPhone Fold, à savoir 2 399 dollars. Samsung pourra ainsi présenter un appareil qui se compare au niveau prix avec le très attendu iPhone Fold, tout en se présentant comme en avance au niveau technologique sur son éternel rival.

Une opportunité quand on voit comment Apple carbure dorénavant, au point de dépasser même le groupe sud-coréen en 2025 sur le nombre de smartphones vendus. Une place que le groupe devrait garder avec les nouveautés qu'il lancera dans les prochaines années. Autant dire que Samsung, qui avait réussi à rebondir à la fin de la dernière décennie avec l'arrivée de ses smartphones pliables, a besoin d'un nouveau type de produit pour rivaliser à nouveau avec Apple. Sera-ce le Trifold, et d'éventuels successeurs dans les prochaines années ?