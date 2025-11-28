Le géant sud-coréen va sortir prochainement son tout premier appareil pliable à trois écrans. Un Galaxy Z Trifold qui va coûter aussi cher qu'un téléphone d'Apple !
À la mi-novembre, on découvrait enfin officiellement le tout premier smartphone à trois écrans de Samsung, le Galaxy Z Trifold, qui a été présenté du côté de la Corée du Sud. Son lancement officiel ne devrait par contre avoir lieu qu'au début du mois de décembre. Et à un prix qui marquera sûrement autant que son design inédit !
Un Samsung Galaxy Z Trifold au tarif d'un peu moins de 2 500 dollars
Les smartphones deviennent de plus en plus sophistiqués. Mais aussi de plus en plus coûteux, au vu de ce qui est proposé de nous mettre dans la poche. Ce qui sera encore plus le cas avec le Galaxy Z Trifold à venir.
En effet, selon une information en provenance de Corée du Sud, et dont Wccftech se fait l'écho, ce smartphone devrait être lancé à un prix de base de 3,6 millions de wons, soit environ 2 440 dollars, ou 2 110 euros.
Une manière pour Samsung de rebondir ?
Ce qui est intéressant, c'est que ce prix est à peine supérieur à celui que l'on attend pour le tout premier téléphone pliant d'Apple, l'iPhone Fold, à savoir 2 399 dollars. Samsung pourra ainsi présenter un appareil qui se compare au niveau prix avec le très attendu iPhone Fold, tout en se présentant comme en avance au niveau technologique sur son éternel rival.
Une opportunité quand on voit comment Apple carbure dorénavant, au point de dépasser même le groupe sud-coréen en 2025 sur le nombre de smartphones vendus. Une place que le groupe devrait garder avec les nouveautés qu'il lancera dans les prochaines années. Autant dire que Samsung, qui avait réussi à rebondir à la fin de la dernière décennie avec l'arrivée de ses smartphones pliables, a besoin d'un nouveau type de produit pour rivaliser à nouveau avec Apple. Sera-ce le Trifold, et d'éventuels successeurs dans les prochaines années ?