Samsung a été le géant qui a permis le début de la mode des appareils pliants à deux écrans. Réussira-t-il le même coup avec les appareils à trois écrans ? On peut l'espérer, avec le modèle qui devrait prochainement sortir, et dont les détails nous sont aujourd'hui dévoilés par le leaker Evan Blass.

D'après le message de ce dernier, posté sur X, l'appareil devrait prendre le nom de Galaxy Z Trifold. Il aurait droit à un écran extérieur de 6,5 pouces avec une luminosité de 2600 nits, et un écran intérieur qui, totalement déplié, ferait 10 pouces (et aurait une luminosité de 1600 nits).