Le prochain smartphone à trois écrans de Samsung se dévoile dans une grosse fuite. Et il devrait avoir des spécifications assez exceptionnelles.
Au début du mois de novembre, le public a pour la première fois obtenu un aperçu complet du tout premier smartphone à trois écrans de Samsung. Mais ça n'était que le début du dévoilement pour ce smartphone, qui va permettre de faire passer la technologie du smartphone pliable à une nouvelle étape, en concurrençant le modèle Huawei XT Mate.
Dites bonjour au Galaxy Z Trifold
Samsung a été le géant qui a permis le début de la mode des appareils pliants à deux écrans. Réussira-t-il le même coup avec les appareils à trois écrans ? On peut l'espérer, avec le modèle qui devrait prochainement sortir, et dont les détails nous sont aujourd'hui dévoilés par le leaker Evan Blass.
D'après le message de ce dernier, posté sur X, l'appareil devrait prendre le nom de Galaxy Z Trifold. Il aurait droit à un écran extérieur de 6,5 pouces avec une luminosité de 2600 nits, et un écran intérieur qui, totalement déplié, ferait 10 pouces (et aurait une luminosité de 1600 nits).
Une batterie survitaminée au programme
Atout majeur de l'appareil, il bénéficiera d'un appareil très haut de gamme, grâce à un capteur principal de 200 Mpx. Évidemment, au vu de la machine, qui doit pas mal consommer, Samsung se devait aussi d'intégrer une batterie boostée. Et c'est le cas, le Galaxy Z Trifold ayant droit à une batterie de 5437 mAh.
À noter qu'au niveau de la finesse, une question qui s'est rapidement posée pour ce smartphone, Evan Blass parle d'une épaisseur qui varie selon les écrans, allant de 3,9 à 4,0 puis à 4,2 mm. Une fois complètement refermé, il devrait donc afficher une épaisseur de 12,1 mm, ce qui n'est pas si mal, puisque c'était déjà le format affiché par le Galaxy Z Fold 6, sorti en juillet 2024. Selon certaines rumeurs, le Galaxy Z Trifold pourrait être officialisé par Samsung le 5 décembre prochain, avec un prix de lancement aux alentours de 3 000 dollars.