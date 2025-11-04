Samsung s'obstine à vouloir plier ses téléphones en trois, et les dernières images de son TriFold montrent que le projet est loin d'être une simple lubie. L'appareil se dévoile enfin, avec ses promesses de finesse et son embonpoint inévitable une fois refermé.
Alors que les Galaxy Z Fold et Flip règnent en maîtres sur le segment des pliables, on aurait pu croire Samsung tenté de se reposer sur ses lauriers. C'était sans compter sur son projet un peu fou : un terminal à trois volets, le Galaxy Z TriFold. Après une première apparition très discrète derrière une vitrine, le voici qui prend un bain de foule médiatique grâce à une vidéo sud-coréenne, et il a visiblement quelques secrets à nous confier.
Un corps de rêve, avec quelques poignées d'amour ?
Le grand écart esthétique, voilà ce qui frappe en premier. Une fois ses trois panneaux déployés, l'appareil se transforme en une tablette de 10 pouces d'une finesse surprenante. Le défi était de taille, mais Samsung semble avoir réussi un véritable tour de passe-passe d'ingénierie pour que l'ensemble ne dépasse pas les 4 ou 5 millimètres d'épaisseur. C'est à peine plus qu'un connecteur USB-C, et même un peu mieux que ce que propose la concurrence.
Évidemment, la magie s'estompe un peu au moment de le replier. Avec sa double charnière, il faut bien loger tout ce petit monde. L'appareil prend alors l'épaisseur d'un doigt, ce qui le rend certes plus dodu qu'un téléphone classique, mais l'effort de conception pour contenir ses mensurations est palpable. Pas question de se promener avec une brique dans la poche. D'ailleurs, l'air de famille avec le Galaxy Z Fold 7 est indéniable : on retrouve ce bloc photo triple capteur qui semble être la signature de la maison.
Une fiche technique qui n'a pas à rougir
Ce TriFold n'est pas qu'un simple exercice de style. En position fermée, il offre un écran externe de 6,5 pouces, le transformant en un appareil au format tout à fait classique. L'idée est bien de proposer le meilleur des deux mondes : un terminal familier qui, au besoin, se métamorphose en un outil de productivité ou de divertissement bien plus confortable.
Et sous le capot, Samsung ne ferait pas les choses à moitié. Le module photographique serait directement hérité de son grand frère, le Z Fold 7, avec un capteur principal de 200 mégapixels pour ne rien manquer des détails. De quoi rassurer ceux qui craignaient que les compromis techniques ne soient trop importants pour accommoder une troisième pliure.
C'est plié pour votre portefeuille
C'est là que le bât blesse, car ce petit bijou de technologie ne sera probablement pas pour tout le monde. Accrochez-vous bien : on parle d'une facture qui pourrait avoisiner les 3 000 dollars. Une somme qui fait tousser et qui positionne d'emblée le TriFold comme un objet de luxe technologique.
De plus, Samsung semble jouer la carte de la prudence, ou peut-être du désir, en ne prévoyant qu'un lancement très limité. Seuls quelques marchés, principalement en Asie, auraient la primeur de l'appareil, avec une production initiale très faible. L'Europe et l'Amérique du Nord devront donc probablement prendre leur mal en patience. Gadget pour passionnés fortunés ou véritable précurseur d'une nouvelle génération de terminaux ? L'avenir nous le dira, mais Samsung a le mérite de continuer à explorer les frontières du possible.