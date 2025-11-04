C'est là que le bât blesse, car ce petit bijou de technologie ne sera probablement pas pour tout le monde. Accrochez-vous bien : on parle d'une facture qui pourrait avoisiner les 3 000 dollars. Une somme qui fait tousser et qui positionne d'emblée le TriFold comme un objet de luxe technologique.

De plus, Samsung semble jouer la carte de la prudence, ou peut-être du désir, en ne prévoyant qu'un lancement très limité. Seuls quelques marchés, principalement en Asie, auraient la primeur de l'appareil, avec une production initiale très faible. L'Europe et l'Amérique du Nord devront donc probablement prendre leur mal en patience. Gadget pour passionnés fortunés ou véritable précurseur d'une nouvelle génération de terminaux ? L'avenir nous le dira, mais Samsung a le mérite de continuer à explorer les frontières du possible.