Le très attendu smartphone pliable à trois écrans de Samsung s'affiche pour la première fois en public. Et des images ont été prises, qui sont aujourd'hui partagées sur le web.
Si aujourd'hui le smartphone pliable n'a plus rien vraiment d'extraordinaire pour le consommateur, avec de très nombreux constructeurs qui se sont mis à la technologie, il semble que la nouvelle frontière soit, dans ce domaine, le smartphone pliable à trois écrans. Huawei s'y est déjà mis avec le Huawei Mate XT, et son concurrent Samsung n'est plus non plus très loin. On savait que le géant voulait le présenter à l'occasion du sommet de l'APEC, mais on peut déjà admirer les premières photos volées.
Des images du Galaxy Z Trifold, affiché derrière une vitrine
Le smartphone Galaxy Z Trifold (le nom attendu du smartphone pliable à trois écrans de Samsung) était de sortie avant sa présentation officielle. Il a en effet été affiché en public derrière une vitrine à l'occasion de l'événement K-Tech Showcase, un événement organisé en marge du sommet de l'APEC ayant lieu ce mardi 28 octobre dans l'Air Dome du Gyeongju Expo Park – en Corée du Sud.
Résultat, de nombreuses personnes ont pu y jeter un œil, et les visiteurs n'ont dans le même temps pas manqué de prendre des photos de cette toute première apparition du smartphone tant attendu. Depuis, plusieurs photos et vidéos ont été mises en ligne, ensemble que vous pouvez retrouver juste en dessous.
Le smartphone sera-t-il disponible en Europe ?
Comme on peut le voir sur ces dernières, le Samsung Galaxy Z Trifold possède deux charnières, qui sont capables de faire passer cet appareil d'un smartphone de 6,5 pouces – ce qui est assez standard – à une tablette de 10 pouces. Mais si la prouesse technique peut être appréciée par tous, il n'est pas sûr que vous puissiez un jour mettre la main dessus.
En effet, on se pose toujours la question des marchés dans lesquels Samsung compte commercialiser son appareil. Et si certaines laissaient entendre qu'il pourrait y avoir une commercialisation globale, le leaker Evan Blass a de son côté affirmé que cette commercialisation devrait être limitée à la Corée du Sud, la Chine, Singapour, Taïwan et, peut-être, les Émirats arabes unis.