Si aujourd'hui le smartphone pliable n'a plus rien vraiment d'extraordinaire pour le consommateur, avec de très nombreux constructeurs qui se sont mis à la technologie, il semble que la nouvelle frontière soit, dans ce domaine, le smartphone pliable à trois écrans. Huawei s'y est déjà mis avec le Huawei Mate XT, et son concurrent Samsung n'est plus non plus très loin. On savait que le géant voulait le présenter à l'occasion du sommet de l'APEC, mais on peut déjà admirer les premières photos volées.