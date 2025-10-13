Samsung préparerait un lancement plus large que prévu pour son premier smartphone tri‑pliable. Une bascule qui pourrait rebattre les cartes sur un marché encore de niche.
Dans l’univers très disputé des smartphones pliants, Samsung s’apprêterait à franchir une nouvelle étape : un modèle tri‑pliable qui ne se contenterait plus d’une sortie limitée à l’Asie, mais viserait désormais davantage de pays. L’échéance évoquée ? D’ici la fin octobre ou, au plus tard, avant la fin de l’année. Derrière le battage, des éléments solides émergent : des brevets décrivant une architecture à trois batteries, des indices dans One UI et des préparatifs marketing. Reste une inconnue de taille : le volume et les marchés réellement servis au départ.
Vers un lancement plus large que prévu
Longtemps présenté comme une vitrine technologique réservée à la Corée et à la Chine, le premier tri‑pliable de Samsung pourrait finalement connaître un déploiement élargi. Plusieurs signaux concordants pointent une disponibilité au‑delà de l’Asie, avec des marchés du Moyen‑Orient mis en avant, et la possibilité d’une arrivée dans d’autres régions clés. Pour mémoire, l’hypothétique « Galaxy G Fold » — parfois aussi évoqué sous le nom « Galaxy Z TriFold » — a déjà fait parler de lui cet été, avec une fenêtre de tir d'octobre 2025 plutôt que 2026, afin de répondre à Huawei et de consolider l’avance de Samsung sur l’écosystème Android.
Reste l’épineuse question des volumes. D’après des informations que nous avons relayées, la première vague pourrait être très mesurée — de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’unités — histoire de tester la demande sans cannibaliser la star actuelle du catalogue, le Galaxy Z Fold 7. Début septembre, nous faisions état d’une production initiale limitée à 50 000 exemplaires et d’un démarrage focalisé sur quelques pays avant une éventuelle extension (détails ici). De quoi tempérer l’enthousiasme : même si le lancement devient « global », il pourrait rester progressif, avec des stocks restreints et des pays servis par salves.
À ce stade, prudence donc : noms commerciaux variables (G Fold, Z TriFold), pays encore flous et dates susceptibles d’évoluer. On surveillera tout particulièrement l’articulation avec le Z Fold 7, fraîchement commercialisé et central dans la stratégie 2025 de Samsung, un modèle dont nous avons détaillé les forces et les limites dans notre test complet.
Design et fiche technique pressentis : trois volets, trois batteries, et un usage hybride
Les brevets et documents techniques qui ont émergé ces dernières semaines convergent vers un design à double charnière et trois segments d’écran, afin d’ouvrir le smartphone au format tablette autour d’une diagonale interne d’environ 10 pouces. Lorsqu’il est replié, un écran de couverture, possiblement autour de 6,5 pouces, prendrait le relais pour les usages rapides. Plus original : une architecture à trois batteries (une par segment) est explorée pour répartir la masse, optimiser l’autonomie et limiter l’épaisseur en mode tablette.
Côté logiciel, on attend logiquement One UI 8 et les briques Galaxy AI déjà éprouvées sur le Z Fold 7 : multitâche par fenêtres, barre des tâches, glisser‑déposer entre apps, et différenciation « tablette / smartphone » plus marquée. Reste à voir l’impact sur la durabilité : deux charnières et trois écrans, c’est aussi deux fois plus de contraintes mécaniques. Or, sur le Z Fold 7, nous avons déjà pointé des compromis en réparabilité. Il faudra donc juger sur pièces : épaisseur en mode tablette, pli au centre, poids, mais aussi prix, qui devrait rester très élevé au lancement.
Attendrez‑vous ce tri‑fold pour renouveler votre smartphone, ou le Z Fold 7 vous semble‑t‑il déjà suffisant au quotidien ?