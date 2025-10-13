Dans l’univers très disputé des smartphones pliants, Samsung s’apprêterait à franchir une nouvelle étape : un modèle tri‑pliable qui ne se contenterait plus d’une sortie limitée à l’Asie, mais viserait désormais davantage de pays. L’échéance évoquée ? D’ici la fin octobre ou, au plus tard, avant la fin de l’année. Derrière le battage, des éléments solides émergent : des brevets décrivant une architecture à trois batteries, des indices dans One UI et des préparatifs marketing. Reste une inconnue de taille : le volume et les marchés réellement servis au départ.