Apple s'apprête à enterrer définitivement la carte SIM physique. L'iPhone pliable, attendu pour fin 2026, ne fonctionnera qu'avec l'eSIM, une décision qui passe mal, notamment en Chine.
La carte SIM que vous glissez dans votre téléphone depuis des années ? Apple veut la faire disparaître pour de bon. Après l'iPhone Air, premier modèle tout-eSIM, ce serait au tour de l'iPhone pliable de sacrifier le tiroir SIM. Sur Weibo, le leaker Instant Digital confirme qu'il n'y a pas d'emplacement prévu pour une carte physique sur l'iPhone Fold. Objectif : gagner de la place et grappiller un peu d'autonomie, même si tout le monde ne semble pas convaincu par cette décision.
L'iPhone pliable dépourvu d'emplacement pour carte SIM physique ?
Le compte Weibo Instant Digital affirme que le futur iPhone Fold, comme on le surnomme parfois, devrait entièrement abandonner le logement pour carte SIM au profit d’un fonctionnement exclusivement basé sur l’eSIM. Cette information va dans le sens des prédictions déjà avancées par Mark Gurman et Ming-Chi Kuo. Installé en Chine, le leaker souligne toutefois que cette orientation pose plusieurs difficultés : le marché chinois reste fortement attaché aux cartes SIM physiques, et l’arrivée d’un modèle uniquement compatible eSIM y serait susceptible de susciter des réticences.
La Chine constitue un cas particulier pour la Pomme, à la fois en raison du poids de ce marché et du maintien, jusqu’à présent, d’une option double SIM sur les modèles vendus dans le pays. L’iPhone Air y a marqué une rupture en devenant le premier appareil de la marque fonctionnant exclusivement avec l’eSIM, malgré une compatibilité limitée à trois opérateurs (China Mobile, China Telecom et China Unicom). L’activation reste en outre contraignante puisqu’elle doit être effectuée en boutique.
iPhone Fold : le point sur les dernières rumeurs
Les rumeurs annoncent un écran de couverture de 5,5 pouces et un écran pliable de 7,8 pouces. Le géant de Cupertino travaillerait à éliminer complètement la pliure centrale visible sur l'écran intérieur, une avancée qui pourrait donc le distinguer de la concurrence. L'iPhone Fold devrait embarquer la puce A20 Pro, fabriquée selon le nouveau procédé 2 nm de TSMC, ainsi qu'une batterie aux dimensions importantes. L’appareil conserverait toutefois un format comparable à deux iPhone Air superposés.
Des informations circulent également concernant un appareil photo sous écran de 24 Mpx. Les sources indiquent qu’Apple aurait réussi à maîtriser cette technologie, permettant d’éviter la baisse de qualité constatée sur d’autres smartphones équipés de capteurs similaires. Rendez-vous fin 2026, si tout va bien, pour voir si Apple réussit son pari.