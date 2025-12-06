Le compte Weibo Instant Digital affirme que le futur iPhone Fold, comme on le surnomme parfois, devrait entièrement abandonner le logement pour carte SIM au profit d’un fonctionnement exclusivement basé sur l’eSIM. Cette information va dans le sens des prédictions déjà avancées par Mark Gurman et Ming-Chi Kuo. Installé en Chine, le leaker souligne toutefois que cette orientation pose plusieurs difficultés : le marché chinois reste fortement attaché aux cartes SIM physiques, et l’arrivée d’un modèle uniquement compatible eSIM y serait susceptible de susciter des réticences.

La Chine constitue un cas particulier pour la Pomme, à la fois en raison du poids de ce marché et du maintien, jusqu’à présent, d’une option double SIM sur les modèles vendus dans le pays. L’iPhone Air y a marqué une rupture en devenant le premier appareil de la marque fonctionnant exclusivement avec l’eSIM, malgré une compatibilité limitée à trois opérateurs (China Mobile, China Telecom et China Unicom). L’activation reste en outre contraignante puisqu’elle doit être effectuée en boutique.