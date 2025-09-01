Le fait est que le dispositif de caméras permettant le déverrouillage facial des iPhone est assez volumineux. Trop, pour être intégré sur un smartphone pliant. Par ailleurs, où placer un tel scanner ? Sur l'écran de façade ? Sur l'écran interne ? Opter pour l'un nécessiterait de sacrifier l'autre. On voit bien que Face ID n'est absolument pas une solution adaptée à un tel appareil.