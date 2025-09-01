Les prédictions se suivent… et commencent à se ressembler, au sujet de l'une des plus grosses arlésiennes du marché mobile. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple ne pourra pas intégrer le déverrouillage facial Face ID sur son iPhone pliant.
- Apple pourrait abandonner Face ID pour son iPhone pliant en raison de contraintes techniques.
- Le retour de Touch ID est envisagé, intégré sur le bouton Power comme sur les iPad.
- Le lancement du premier iPhone pliant serait prévu pour début 2026.
Une prédiction qui rejoint celle partagée la semaine dernière par le journaliste Mark Gurman chez Bloomberg, et qui illustre bien les défis techniques que continuent de poser ces smartphones très particuliers. En clair, si Apple ne veut pas se retrouver avec un iPhone pliant à l'épaisseur ridicule, il va devoir accepter de revenir aux fondamentaux… j'ai nommé Touch ID.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
L'iPhone pliant devra revenir à Touch ID
À l'heure où seuls les iPad « classiques » font encore faux bond à Face ID, on peut sans mal parler de régression technique. Même si, on n'en doute pas, le retour de Touch ID sera applaudit par les personnes dérangées de voir leur visage scanné des dizaines de fois par jour.
Le fait est que le dispositif de caméras permettant le déverrouillage facial des iPhone est assez volumineux. Trop, pour être intégré sur un smartphone pliant. Par ailleurs, où placer un tel scanner ? Sur l'écran de façade ? Sur l'écran interne ? Opter pour l'un nécessiterait de sacrifier l'autre. On voit bien que Face ID n'est absolument pas une solution adaptée à un tel appareil.
Alors Apple reviendrait aux fondamentaux en recyclant ce bon vieux Touch ID. Aujourd'hui, les informateurs habituels s'accordent à dire que l'iPhone « Fold » intègrera son scanner d'empreintes digitales directement sur le bouton Power latéral — à l'image des iPad, donc.
Quid d'un scanner sous l'écran ?
Et s'il existait une troisième possibilité ? Ces derniers mois, certaines voix se sont élevées pour parier sur l'intégration d'un scanner d'empreintes sous l'écran de l'iPhone pliant. Mais, encore une fois, de quel écran parle-t-on ? Par ailleurs, il faut rappeler que ce serait là une grande première pour Apple. Si la technologie existe depuis quasiment dix ans sur Android, la marque californienne ne s'y est jamais risquée, préférant depuis l'iPhone X son Face ID maison.
Dans tous les cas, Ming-Chi Kuo n'y croit pas, et juge l'utilisation d'un tel dispositif « improbable ».
D'après les dernières informations de Bloomberg, Apple devrait lancer son premier iPhone pliant au premier trimestre 2026. La marque à la pomme a pris son temps pour rejoindre un marché ultra dominé par Samsung. D'abord pour s'assurer que celui-ci est viable, et ensuite pour patienter que la fabrication des panneaux pliables s'améliore, et que la pliure devienne moins visible.