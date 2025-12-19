Petit détail, mais qui compte au quotidien : une fois le smartphone replié, l'espace entre les panneaux est infime. En mode smartphone, le TriFold est ainsi moins épais qu'un Z Fold 5 d'il y a deux ans (12,9 mm annoncés, 13 mm pour le Huawei Mate XT), et déplié, l'ensemble paraît bien plus fin qu'une tablette (3,9 mm d'épaisseur). Difficile de faire plus mince tout en gardant un port USB Type-C ! Le connecteur physique vit d'ailleurs peut-être ses derniers jours sur les téléphones pliants.

À l'usage, une fois déplié ou utilisé comme un ordinateur

Déplié, c'est là que le Z TriFold révèle son véritable intérêt. Samsung nous propose un splendide écran Amoled 2X LPTO interne de 10 pouces, soit 25,4 cm de diagonale (définition de 2 160 points par 1 584, résolution de 269 ppp, luminosité de 1 600 nits, rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz), avec l'impression d'avoir trois écrans de 6,5 pouces alignés. C'est juste un bonheur pour les yeux !

Le multitâche prend enfin du sens : trois applis côte à côte, pas pour la démo, mais parce que c'est réellement lisible et utilisable. Je me surprends même à faire naturellement ce que les pliants promettent depuis des années et que je ne fais pas trop avec le mien (un Pixel Pro Fold) : comparer des infos (plusieurs fenêtres de navigation), déplacer des contenus d'appli en appli (il y a même une fonction de drag & drop avec détourage automatique dans la galerie), ouvrir de vrais documents bureautiques comme un tableau ou une présentation, etc.