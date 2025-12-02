Depuis des années, les concepts de smartphones pliables « en accordéon » font le show dans les salons. Avec le Galaxy Z TriFold, Samsung passe enfin du prototype à un produit commercial, censé remplacer à la fois le smartphone et la petite tablette. Au programme : un grand écran interne de 10 pouces qui se replie en trois, un écran externe de 6,5 pouces pour l’usage au quotidien et une fiche technique de super‑flagship (Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, batterie 5 600 mAh) pour justifier un positionnement très haut de gamme.