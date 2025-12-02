Samsung officialise enfin son premier smartphone à trois plis, le Galaxy Z TriFold : un écran OLED de 10 pouces qui se replie pour tenir dans la poche, une fiche technique de super‑flagship… et un prix qui risque d’en calmer plus d’un.
Depuis des années, les concepts de smartphones pliables « en accordéon » font le show dans les salons. Avec le Galaxy Z TriFold, Samsung passe enfin du prototype à un produit commercial, censé remplacer à la fois le smartphone et la petite tablette. Au programme : un grand écran interne de 10 pouces qui se replie en trois, un écran externe de 6,5 pouces pour l’usage au quotidien et une fiche technique de super‑flagship (Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, batterie 5 600 mAh) pour justifier un positionnement très haut de gamme.
Un tri‑pli pensé pour la productivité… mais pas pour le stylet
Là où le Galaxy Z TriFold veut se distinguer, c’est sur la productivité. Sur le grand écran interne, il est possible d’afficher jusqu’à trois applications simultanément, de réorganiser les fenêtres à la volée et d’utiliser un mode DeX autonome qui transforme l’interface en pseudo‑bureau, avec barre des tâches et fenêtres redimensionnables. Sur le papier, de quoi remplacer un petit PC pour des tâches légères : mails, bureautique, visioconférences, gestion de fichiers dans le cloud, etc.
Reste un angle mort qui risque de faire grincer des dents : l’absence de compatibilité S Pen. Là où un Galaxy Z Fold pouvait déjà servir de bloc‑notes numérique ou d’outil de croquis pour les créatifs, ce TriFold se prive d’un argument clé pour ceux qui espéraient remplacer leur tablette. Un choix difficile à comprendre pour un appareil présenté comme un outil de travail mobile, et qui vient se frotter autant aux autres smartphones pliables qu’aux tablettes type Galaxy Tab ou aux hybrides sous Windows.
Un prix de vitrine plus que de produit grand public
Sur le terrain du prix, Samsung ne fait aucune concession. En Corée, le Galaxy Z TriFold est lancé à un tarif qui flirte avec les 2 500 dollars pour la version 512 Go. Une fois converti, taxé et positionné sur le marché européen, on peut s’attendre à un ticket d’entrée potentiellement proche des 3 000 euros. À côté, un Galaxy S25 Ultra, un iPhone 16 Pro Max ou même un Galaxy Z Fold semblent presque « raisonnables ».
Le message est clair : le Galaxy Z TriFold ressemble davantage à un produit vitrine, destiné aux early adopters et à quelques professionnels capables d’amortir l’investissement, qu’à un futur best‑seller. Il sert aussi à tirer tout le segment des smartphones pliables vers le haut, en laissant aux Galaxy Z Fold et Z Flip le rôle de modèles un peu plus accessibles.
Reste une question, la seule qui compte vraiment pour le grand public : a‑t‑on réellement besoin d’un écran de 10 pouces pliable en trois pour son quotidien numérique ? Ou le Galaxy Z TriFold restera‑t‑il un fantasme de technophile, imposant de plier autant son appareil… que son budget ?