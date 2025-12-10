L'iPhone pliant, ça fait des années qu'on l'attend. Depuis, Samsung a érigé un véritable empire sur ce marché — et s'apprête même à entamer une nouvelle phase de sa conquête avec le Galaxy Z TriFold en 2026. Reste-t-il encore de la place pour qu'Apple s'offre une part du gâteau ?
De l'avis du principal intéressé, la réponse est oui. 22 millions de fois oui, même. D'après les informations du site business coréen ET News, Apple aurait considérablement augmenté ses commandes de panneaux OLED flexibles à Samsung en prévision du lancement de son premier smartphone pliant l'année prochaine. Mais alors, qu'est-ce qui rend la firme américaine si confiante ?
Apple revoit ses prévisions à la hausse
Cet intertitre est un euphémisme. D'après les données récupérées par ET News, Apple aurait revu à la hausse de 30% sa commande de dalles OLED auprès de Samsung. Celle-ci se composerait désormais de 11 millions d'écrans internes flexibles, ainsi que de 11 millions d'écrans externes classiques. Un total de 22 millions de panneaux, pour une prévision d'environ 10 millions d'iPhone « Fold » prêts à être expédiés (les fournisseurs produisent toujours plus de composants afin de palier des problèmes d'approvisionnement ou de qualité).
Autrement dit, il y a encore quelques mois, Apple s'attendait finalement à n'écouler « que » six à huit millions de son futur iPhone pliant. Des estimations faites sur la base de l'état actuel du marché des foldables, dont le plateau se situe à environ 20 millions d'unités écoulées tous les ans.
L'occasion de refaire rapidement le point sur ce que l'on sait de l'iPhone Fold. Il devrait ressembler à deux iPhone Air mis côte à côte, proposant une dalle avant de 5,35" et dévoilant un afficheur flexible de 7,58" à la façon d'un livre qu'on ouvre. D'après Macrumors, Apple travaille d'arrache-pied pour proposer un premier smartphone pliant très fin, et dont la charnière serait à peine visible.
Qu'est-ce qui rend Apple si confiant pour son premier smartphone pliant ?
En 2024, il se serait écoulé environ 1,8 milliard de smartphones dans le monde. Autrement dit, la part de smartphones à écran pliable représenterait à peine plus d'un pourcent de ce total. Alors pourquoi Apple déploie autant d'efforts pour investir un marché de niche ?
La marque américaine croit-elle pouvoir faire mieux que les autres ? Populariser un format d'appareils qui, s'il a ses adeptes, patine depuis le lancement du premier Samsung Galaxy Fold en 2019 ? C'est indéniable, Apple a une aura que d'autres marques n'ont pas. Mais, si les smartphones pliants se vendent mal, c'est notamment parce qu'ils sont plus chers que n'importe quel autre modèles du marché. Et, encore une fois, c'est d'Apple que l'on parle. Pas vraiment une marque habituée à proposer des produits au rabais.
Aujourd'hui, le smartphone pliant de type « fold » le plus abordable de Samsung (le leader du marché), le Galaxy Z Fold 7, est affiché à partir de 2100€, soit 650€ de plus que le Samsung Galaxy S25 Ultra. On peut naturellement tenter une bête conversion sur le catalogue Apple. L'iPhone 17 Pro Max est proposé à 1479€. Il est illusoire de s'attendre à un iPhone « Fold » vendu moins de 2000€. Par conséquent, comment la marque compte-t-elle se tailler une place dans la poche de ses fans ?
Apple n'a-t-il pas tout simplement raté le coche des smartphones pliants, mais dans le même temps suffisamment investi dans ce produit pour le lancer, coûte que coûte ? Une chose est sûre : rarement un smartphone pliant ne sera autant attendu au tournant. D'après la rumeur, il devrait être commercialisé à la rentrée prochaine, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.