Nmut

Tu estimes à combien le nombre de personnes pour qui un téléphone à 2000€ n’est rien?

Je suis à l’aise financièrement mais ça me semble lunaire de trimbaler un truc de ce prix (risque de perte, de casse ou de vol) sans vraiment d’utilité directe (je bosse très bien sur mon « petit » portable de 6 pouces à 150€ + 50€ de carte SD…).

Donc il faut déjà trouver des gens au salaire de 20000€ ou plus (à mon avis le minimum pour que la somme soit indolore, et c’est déjà 10% du salaire!), et qui sont intéressés par un téléphone comme ça. Ca ne fait sûrement pas des centaines de millions de personnes (il y a avait environ 60 millions de millionnaires dans le monde, mais mes chiffres datent un peu).

Par contre ceux qui sont capables de se saigner pendant 2 ans pour un téléphone à plus d’un mois de salaire, il doit y en avoir bien plus… Je suis dans une asso qui aide les surendettés et c’est hallucinant de voir le nombre de personnes qui ne s’en sortent pas mais qui ont un Apple à 1000€ entre autres trucs totalement dispensables.