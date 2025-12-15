Le prochain iPhone 18 pourrait bien faire grimacer votre portefeuille, et la raison est minuscule : une puce mémoire. Alors qu'Apple prépare son futur téléphone, ses fournisseurs affûtent déjà des tarifs qui s'annoncent particulièrement élevés.
Dans les coulisses de la tech, une bataille silencieuse fait rage. La course à l'intelligence artificielle a déclenché une demande folle pour la mémoire vive, la fameuse DRAM. Prise dans la tourmente, la firme de Cupertino, d'habitude si prompte à dicter ses conditions, se retrouve dans une position délicate face à des fabricants bien décidés à faire monter les enchères.
Pourquoi votre prochain iPhone sera si gourmand
Pendant longtemps, le poids d'Apple suffisait à faire plier n'importe quel sous-traitant. Cette ère semble toucher à sa fin. Samsung et SK Hynix, les maîtres quasi absolus de la mémoire haute performance, se frottent les mains. Plutôt que d'inonder le marché pour calmer les prix, ils préfèrent savourer ce que les experts appellent un « supercycle ». En clair, une période bénie où la demande dépasse l'offre, garantissant des profits records.
Cette situation place Apple dans une position d'acheteur presque comme les autres, une posture à laquelle l'entreprise n'est guère habituée. Pour obtenir les précieuses puces LPDDR5X indispensables à ses ambitions, elle va devoir négocier. Et cette fois, ce sont les vendeurs qui mènent la danse, conscients que personne d'autre ne peut fournir les volumes et la qualité exigés. La négociation s'annonce tendue, et le carnet de chèques d'Apple risque de chauffer.
L'iPhone 18 plus intelligent, mais à quel prix pour vous ?
Car la marque à la pomme n'a pas vraiment le choix. Pour faire tourner son ambitieuse Apple Intelligence directement sur l'appareil, l'iPhone 18 aura besoin de muscles, et donc de plus de mémoire vive. On parle d'un passage à 12 Go de RAM, une évolution nécessaire pour ne pas paraître dépassé face à la concurrence sous Android qui propose déjà de telles configurations.
Cette montée en gamme a un coût, et il s'annonce salé. La grande question est donc de savoir qui réglera l'addition. Apple acceptera-t-elle de rogner sur ses marges légendaires ? L'histoire suggère que c'est peu probable. Tout porte à croire que ce surcoût se retrouvera, d'une manière ou d'une autre, sur la facture finale. Le géant américain pourrait tenter de faire passer la pilule avec plus de stockage de base, mais le consommateur risque de sentir la différence au moment de passer à la caisse, surtout pour les modèles Pro.