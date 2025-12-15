Pendant longtemps, le poids d'Apple suffisait à faire plier n'importe quel sous-traitant. Cette ère semble toucher à sa fin. Samsung et SK Hynix, les maîtres quasi absolus de la mémoire haute performance, se frottent les mains. Plutôt que d'inonder le marché pour calmer les prix, ils préfèrent savourer ce que les experts appellent un « supercycle ». En clair, une période bénie où la demande dépasse l'offre, garantissant des profits records.

Cette situation place Apple dans une position d'acheteur presque comme les autres, une posture à laquelle l'entreprise n'est guère habituée. Pour obtenir les précieuses puces LPDDR5X indispensables à ses ambitions, elle va devoir négocier. Et cette fois, ce sont les vendeurs qui mènent la danse, conscients que personne d'autre ne peut fournir les volumes et la qualité exigés. La négociation s'annonce tendue, et le carnet de chèques d'Apple risque de chauffer.