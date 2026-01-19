La scène se déroule lors d'un briefing à la Maison-Blanche, où le président énumère les succès de sa politique de relocalisation industrielle. Au milieu d'une tirade sur la confiance retrouvée des entreprises, la phrase fatidique tombe : « Apple y est allé, NVIDIA y est allé, beaucoup de gens intelligents y sont allés ». Si l'implication de NVIDIA était un secret de polichinelle, citer la firme de Tim Cook relève de l'incident diplomatique. Apple ne communique jamais sur ses investissements avant que l'encre ne soit sèche, et encore moins via un tiers, fût-il président des États-Unis.

Cette déclaration vient percuter de plein fouet les rumeurs qui enflaient ces derniers mois. Nous vous expliquions récemment qu'Apple et Qualcomm étaient en lice pour un partenariat avec Intel, mais la nature exacte de l'accord restait floue. Le président vient de donner du corps à l'hypothèse d'une prise de participation directe ou d'un pré-paiement massif pour réserver des capacités de production. Ce n'est plus une simple discussion de couloir, c'est une affaire d'État validée par le bureau Ovale. L'exécutif américain, soucieux de voir Intel rester à flot face à la concurrence asiatique, semble avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir totalement tué, forçant la main aux acteurs concernés.