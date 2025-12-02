Nous vous en parlions il y a quelques semaines, cela se précise : en plus de la gravure en 2 nm, Apple commencerait bien à exploiter une nouvelle architecture en chiplets pour ses futures puces A20 et A20 Pro, attendues en septembre 2026 sur les prochains iPhone 18. C'est en tout cas ce que détaille très méthodiquement WCCFTech dans un dossier qui leur est consacré.

On y apprend notamment que l'adoption de cette nouvelle méthode de conception, qui tranche radicalement avec l'architecture monolithique des précédentes générations de processeurs Apple Silicon, permettrait à Apple de marquer une différence bien plus nette entre ses puces « Pro » et ses puces « non Pro », pour mieux segmenter sa gamme.

Notons d'ailleurs que ce changement de doctrine devrait aussi concerner les futures puces M5 Pro et M5 Max selon certaines rumeurs.