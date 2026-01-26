Le nouvel AirTag intègre la puce Ultra Wideband de deuxième génération développée par Apple. Déjà présente dans les iPhone 17, l’iPhone Air ou encore certaines Apple Watch, elle permet d’améliorer les capacités de localisation précise. Selon Apple, cette fonction peut désormais guider l’utilisateur vers un objet à une distance jusqu’à 50 % supérieure à celle de la génération précédente. Le constructeur ne précise pas la portée maximale du tracker d'objet.

La portée Bluetooth a également été étendue grâce à une puce améliorée. Cette évolution doit faciliter la détection de l’AirTag lorsqu’il se trouve à proximité, même dans des environnements encombrés. Pour la première fois, la localisation est aussi accessible depuis certaines Apple Watch récentes, permettant de retrouver un objet sans passer par un iPhone.

Apple a enfin revu la conception interne de l’AirTag. Le haut-parleur intégré est annoncé comme 50 % plus puissant, avec un volume audible jusqu’à deux fois plus loin. Associé à un nouveau signal sonore distinctif, il doit rendre la recherche plus rapide, notamment lorsque l’objet se trouve dans un espace clos ou difficile d’accès.