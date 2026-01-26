On ne les attendait pas si tôt : Apple dégaine aujourd'hui l'AirTag 2, la nouvelle version de son localiseur d'objets. Le design ne change pas, mais les performances sont améliorées.
Ce n'est pas l'objet le plus flamboyant d'Apple, mais l'un des plus utiles pour tous ceux ayant la fâcheuse habitude de perdre leur portefeuille ou leurs clés tous les jours. L’AirTag s’est imposé comme un outil central pour retrouver des objets égarés grâce au réseau Localiser d’Apple. Qu’il s’agisse de clés, de bagages ou de sacs, l’accessoire s’appuie sur l’écosystème Apple pour transmettre une position de manière sécurisée et anonyme. Sans crier gare, Apple annonce aujourd'hui le lancement de l'AirTag 2, une nouvelle version au design inchangé mais qui profite de performances sérieusement rehaussées pour améliorer la localisation des différents objets.
L'AirTag 2 50 % plus performant (et bruyant)
Le nouvel AirTag intègre la puce Ultra Wideband de deuxième génération développée par Apple. Déjà présente dans les iPhone 17, l’iPhone Air ou encore certaines Apple Watch, elle permet d’améliorer les capacités de localisation précise. Selon Apple, cette fonction peut désormais guider l’utilisateur vers un objet à une distance jusqu’à 50 % supérieure à celle de la génération précédente. Le constructeur ne précise pas la portée maximale du tracker d'objet.
La portée Bluetooth a également été étendue grâce à une puce améliorée. Cette évolution doit faciliter la détection de l’AirTag lorsqu’il se trouve à proximité, même dans des environnements encombrés. Pour la première fois, la localisation est aussi accessible depuis certaines Apple Watch récentes, permettant de retrouver un objet sans passer par un iPhone.
Apple a enfin revu la conception interne de l’AirTag. Le haut-parleur intégré est annoncé comme 50 % plus puissant, avec un volume audible jusqu’à deux fois plus loin. Associé à un nouveau signal sonore distinctif, il doit rendre la recherche plus rapide, notamment lorsque l’objet se trouve dans un espace clos ou difficile d’accès.
Une mise à jour technique, proposée au même prix que la génération précédente
Comme les précédentes générations, le nouvel AirTag repose sur le réseau Localiser, qui s’appuie sur les appareils Apple environnants pour transmettre de manière anonyme et sécurisée la position d’un objet hors de portée directe. Apple insiste également sur la protection contre le suivi non désiré, déjà présent sur les AirTag actuels.
Vous l'aurez compris, Apple ne réinvente pas la roue avec l'AirTag 2 mais propose une mise à jour technique, s'appuyant sur les technologies actuellement à l'œuvre dans les derniers iPhone et Mac.
L'AirTag 2 est proposé dès aujourd'hui à un prix inchangé de 35€ l'unité, et de 119€ le pack de quatre pour équiper les membres de votre famille.