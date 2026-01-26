Mark Gurman, de Bloomberg, a une nouvelle fois fait parler ses sources chez Apple et affirme dans sa newsletter que le constructeur prévoirait de présenter le nouveau Siri dans la deuxième partie du mois de février. On ignore encore si Apple prévoit un évènement vidéo, qui lui permettrait de mettre en scène des démonstrations des nouvelles capacités de l'assistant, ou si la Pomme va privilégier un format plus confidentiel, par exemple en invitant des journalistes et des influenceurs qui partageront les différents éléments sur leurs réseaux et publications.

Dans le même temps, Apple lancerait la première version bêta d'iOS 26.4 qui permettrait au grand public et aux développeurs de tester Siri, motorisé par Gemini, de l'éprouver avec des millions de requêtes et de fournir des retours aux équipes du constructeur. Comme à chaque fois, les ingénieurs auront ainsi quelques semaines pour réaliser des ajustements et des optimisations avant le lancement de la mise à jour sur des dizaines de millions d'iPhone, d'iPad et de Mac compatibles Apple Intelligence.

Pour accéder à la bêta publique d'iOS 26.4, rendez vous dans les réglages de votre appareil, puis rubrique « Général », « Mise à jour logicielle », puis cliquez sur « Mises à jour bêta » et cliquez enfin sur « Version bêta publique d'iOS 26 ». Dès que la prochaine version sera disponible, vous pourrez l'installer. Attention toutefois, des bugs peuvent apparaître et l'autonomie peut être réduite par rapport à une version finale.