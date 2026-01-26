Les choses s'accélèrent du côté du nouveau Siri IA qu'Apple prépare depuis plusieurs mois. Si la sortie officielle est toujours prévue au printemps, il serait possible de le tester bien plus rapidement.
On le sait désormais, le nouveau Siri LLM est sur les rails. Après des mois de rumeurs, Apple et Google ont officialisé un partenariat faisant de Gemini le modèle de langage sur lequel s'appuiera le constructeur californien pour mettre à jour Siri et le faire basculer vers l'intelligence artificielle. Si Apple n'a jamais confirmé la date précise de lancement, tout porte à croire que la sortie devrait intervenir dans le courant du printemps 2026, à l'occasion de la mise à jour iOS 26.4. Si vous n'en pouvez plus d'attendre un Siri plus intelligent et répondant enfin à toutes vos demandes, réjouissez-vous : il serait bien possible d'accéder à la nouvelle version de l'assistant dans les toutes prochaines semaines.
Vous pourrez tester le nouveau Siri dès le mois de février, en bêta
Mark Gurman, de Bloomberg, a une nouvelle fois fait parler ses sources chez Apple et affirme dans sa newsletter que le constructeur prévoirait de présenter le nouveau Siri dans la deuxième partie du mois de février. On ignore encore si Apple prévoit un évènement vidéo, qui lui permettrait de mettre en scène des démonstrations des nouvelles capacités de l'assistant, ou si la Pomme va privilégier un format plus confidentiel, par exemple en invitant des journalistes et des influenceurs qui partageront les différents éléments sur leurs réseaux et publications.
Dans le même temps, Apple lancerait la première version bêta d'iOS 26.4 qui permettrait au grand public et aux développeurs de tester Siri, motorisé par Gemini, de l'éprouver avec des millions de requêtes et de fournir des retours aux équipes du constructeur. Comme à chaque fois, les ingénieurs auront ainsi quelques semaines pour réaliser des ajustements et des optimisations avant le lancement de la mise à jour sur des dizaines de millions d'iPhone, d'iPad et de Mac compatibles Apple Intelligence.
Pour accéder à la bêta publique d'iOS 26.4, rendez vous dans les réglages de votre appareil, puis rubrique « Général », « Mise à jour logicielle », puis cliquez sur « Mises à jour bêta » et cliquez enfin sur « Version bêta publique d'iOS 26 ». Dès que la prochaine version sera disponible, vous pourrez l'installer. Attention toutefois, des bugs peuvent apparaître et l'autonomie peut être réduite par rapport à une version finale.
Une intégration poussée dans les OS pour se démarquer des autres IA génératives
Si iOS 26.4 devrait marquer les débuts de ce nouveau Siri LLM attendu depuis presque deux ans, ce ne sera que la première étape d'une intégration poussée de l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur.
Apple vise à intégrer Siri profondément dans les différentes applications système (Mail, Messages, Safari…). Le nouvel assistant sera ainsi capable d'aller indexer et récupérer toutes les informations à sa disposition pour proposer des réponses contextuelles, en fonction des rendez-vous enregistrés dans le calendrier, des conversations passées ou des pages web visitées.
Siri pourrait malgré tout avoir le droit à une interface type chatbot pour proposer une alternative à ChatGPT et même Gemini, mais l'objectif des équipes de Tim Cook est de mettre une place une IA utile au quotidien, accessible immédiatement dans iOS ou macOS lorsque l'on en a besoin.
Après des mois de flottement, Apple semble donc enfin en ordre de marche pour prendre sa place sur le marché de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce nouveau Siri saura convaincre les fans de la marque ?