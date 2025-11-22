Apple préparer de nombreux produits pour l'année prochaine. Et 2026 commencera par une flopée de nouveautés à prix réduits !
L'an prochain devrait être une année assez intense pour la firme de Cupertino, selon les informations qui sont tombées ces dernières semaines, avec une liste assez impressionnante de nouveaux appareils qui arriveront sur le marché. Et ceux qui avaient peur de ne pas pouvoir s'offrir un beau bébé de chez Apple devraient apprécier le début d'année 2026 !
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un MacBook, un iPad et un iPhone à bas prix au programme pour début 2026
L'analyste Jeff Pu va faire des heureux, avec la dernière note qu'il vient de publier. 9to5mac a en effet pu jeter un œil à cette dernière, qui nous en apprend plus sur ce qui va arriver dans les prochains mois dans les Apple Store.
Il annonce ainsi qu'au début de l'année 2026, Apple va commercialiser son tout premier MacBook low cost, à moins de 1000 dollars. Il sera accompagné par un nouvel iPhone 17e, ainsi qu'une tablette iPad entrée de gamme.
Des appareils tout de même améliorés
Le MacBook devrait sûrement être le produit le plus couru des trois, tant il est rare de voir un ordinateur de chez Apple avec un rapport qualité/prix au top. Plusieurs spécialistes, dont Bloomberg, indiquent que ce MacBook devrait bénéficier de la puce A18 Pro Chip (déjà présente dans l'iPhone 16 pro), et utiliser un écran plus petit que les 13,6 pouces standards.
Pour ce qui est de l'iPhone 17e, il devrait être assez similaire à la version précédente, si ce n'est une amélioration au niveau de la puce, avec l'arrivée d'un SoC A19 ainsi qu'un capteur selfie de 18 Mpx (contre 12 MPx pour l'iPhone 16e). Le nouvel iPad entrée de gamme ne devrait pas changer de design, mais utiliser la puce A18 sous son capot, ce qui le rendra compatible pour la première fois avec Apple Intelligence.