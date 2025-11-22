L'analyste Jeff Pu va faire des heureux, avec la dernière note qu'il vient de publier. 9to5mac a en effet pu jeter un œil à cette dernière, qui nous en apprend plus sur ce qui va arriver dans les prochains mois dans les Apple Store.

Il annonce ainsi qu'au début de l'année 2026, Apple va commercialiser son tout premier MacBook low cost, à moins de 1000 dollars. Il sera accompagné par un nouvel iPhone 17e, ainsi qu'une tablette iPad entrée de gamme.