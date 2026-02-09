Comme nous le disions il y a quelques jours, l'année 2026 sera définitivement celle du Mac. Apple fête en effet ses 50 ans le 1ᵉʳ avril et souhaiterait mettre ses ordinateurs portables à l'honneur avec un renouvellement complet de la gamme pour marquer le coup comme il se doit et célébrer le produit qui a fait le succès de l'entreprise.

Mark Gurman affirme que dans le sillage des puces M5 Pro et Max, la firme lancera un nouveau Mac Studio équipé des déclinaisons Max et Ultra. Ce dernier serait accompagné d'un Studio Display revu en profondeur : après des années d'attente, l'écran passerait enfin au HDR et bénéficierait d'un taux de rafraîchissement plus élevé (90 ou 120 Hz), garantissant une fluidité inédite aux créatifs.

Apple préparerait aussi un MacBook « ultra-abordable ». Pour casser les prix sans sacrifier l'intelligence artificielle, ce modèle n'utiliserait pas une puce M, mais la puce A18 Pro issue des iPhone. Ce modèle, qui pourrait être disponible à un prix inférieur à 700 euros, serait particulièrement important et viserait les étudiants et le grand publc. Enfin, un nouveau Mac mini (successeur du modèle M4 redesigné) est également dans les cartons pour compléter cette transition massive vers la génération M5.

N'oublions pas enfin la fin d'année, avec la sortie supposée du premier MacBook OLED d'Apple, équipé d'une nouvelle puce M6 et d'un design cette fois revu et amélioré. Bref, l'année 2026 devrait être la plus dense de l'histoire du Mac, ce qui fera sans nul doute plaisir aux fans historiques du constructeur.