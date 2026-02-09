Alors qu'on les attendait pour le mois de janvier, les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max devraient arriver d'ici quelques jours seulement.
Les MacBook Pro M5 sont aujourd'hui les seuls ordinateurs portables d'Apple a être équipés de la dernière puce du constructeur. La rumeur a longtemps annoncé les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, les versions plus puissantes pour les besoins des professionnels et des créatifs, pour le tout début d'année 2026, mais rien n'est venu au mois de janvier. Aujourd'hui, le toujours bien informé Mark Gurman de Bloomberg revient à la charge et nous livre de nouvelles informations sur le lancement de ces MacBook très attendus.
Les prochains MacBook Pro prévus pour début mars
La sortie des MacBook Pro M5 Max et M5 Pro interviendrait donc la semaine du 2 mars 2026, soit dans quelques jours seulement. Le lancement de ces prochains MacBook serait calé sur le cycle de développement de macOS 26.3, dont la sortie est prévue cette semaine, possiblement ce lundi 9 février. La mise à jour n'apporte pas de grandes nouveautés ou de fonctions inédites, mais pourrait tout simplement apporter la compatibilité avec ces nouvelles machines.
Ce timing suggère qu'Apple pourrait faire l'impasse sur une keynote ou un évènement vidéo en bonne et due forme pour privilégier un lancement par communiqué de presse début mars. Ce choix s'explique par la nature de la mise à jour : si le design des châssis de 14 et 16 pouces ne devrait pas évoluer, c'est sous le capot que tout se joue. L'objectif d'Apple est clair : mettre le plus rapidement possible sur le marché des machines capables de gérer les fonctions les plus lourdes d'Apple Intelligence et proposer un vrai gain de puissance aux utilisateurs tentés de renouveler leur MacBook en ce début d'année.
Une année historique pour le Mac en 2026
Comme nous le disions il y a quelques jours, l'année 2026 sera définitivement celle du Mac. Apple fête en effet ses 50 ans le 1ᵉʳ avril et souhaiterait mettre ses ordinateurs portables à l'honneur avec un renouvellement complet de la gamme pour marquer le coup comme il se doit et célébrer le produit qui a fait le succès de l'entreprise.
Mark Gurman affirme que dans le sillage des puces M5 Pro et Max, la firme lancera un nouveau Mac Studio équipé des déclinaisons Max et Ultra. Ce dernier serait accompagné d'un Studio Display revu en profondeur : après des années d'attente, l'écran passerait enfin au HDR et bénéficierait d'un taux de rafraîchissement plus élevé (90 ou 120 Hz), garantissant une fluidité inédite aux créatifs.
Apple préparerait aussi un MacBook « ultra-abordable ». Pour casser les prix sans sacrifier l'intelligence artificielle, ce modèle n'utiliserait pas une puce M, mais la puce A18 Pro issue des iPhone. Ce modèle, qui pourrait être disponible à un prix inférieur à 700 euros, serait particulièrement important et viserait les étudiants et le grand publc. Enfin, un nouveau Mac mini (successeur du modèle M4 redesigné) est également dans les cartons pour compléter cette transition massive vers la génération M5.
N'oublions pas enfin la fin d'année, avec la sortie supposée du premier MacBook OLED d'Apple, équipé d'une nouvelle puce M6 et d'un design cette fois revu et amélioré. Bref, l'année 2026 devrait être la plus dense de l'histoire du Mac, ce qui fera sans nul doute plaisir aux fans historiques du constructeur.