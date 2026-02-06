Longuement interrogé sur l’avenir de la direction, Tim Cook a expliqué consacrer une part importante de son temps à anticiper les prochaines étapes de l’organisation. Selon des propos rapportés par Mark Gurman de Bloomberg, le patron d’Apple a déclaré penser régulièrement à « qui sera dans la salle dans cinq, dix ou quinze ans », soulignant une préoccupation constante pour celui ou celle qui aura la lourde responsabilité de lui succéder.

Sans annoncer de calendrier précis, il a rappelé que préparer l’après fait partie intégrante de la fonction de dirigeant. « Un élément essentiel du leadership est de réfléchir à ces sujets et d’avoir des plans en place », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que les départs liés à l’âge ou à la retraite relèvent d’un processus naturel.

Plusieurs observateurs estiment que John Ternus, actuel vice-président senior en charge de l’ingénierie matérielle, figure parmi les profils susceptibles d’assurer la continuité à terme, même si aucun nom n’a été officiellement évoqué lors de la réunion.