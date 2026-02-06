Le PDG d'Apple a profité d'une réunion interne pour évoquer les célébrations prévues autour du cinquantième anniversaire de la marque à la pomme. L'occasion également d'aborder frontalement la question fatidique : celle de sa relève à la tête du groupe californien.
À l’approche de son cinquantième anniversaire, la firme de Cupertino se prépare à marquer le coup. Lors d’un échange à huis clos avec les salariés, Tim Cook s'est exprimé ce jeudi devant l'ensemble des équipes d'Apple lors d'une session de questions-réponses. Au menu des échanges : les festivités du demi-siècle d'existence de l'entreprise, mais également des sujets plus sensibles tels que l'avenir de la direction et les récents départs de cadres dirigeants.
Qui succédera à Tim Cook à la tête d'Apple ?
Longuement interrogé sur l’avenir de la direction, Tim Cook a expliqué consacrer une part importante de son temps à anticiper les prochaines étapes de l’organisation. Selon des propos rapportés par Mark Gurman de Bloomberg, le patron d’Apple a déclaré penser régulièrement à « qui sera dans la salle dans cinq, dix ou quinze ans », soulignant une préoccupation constante pour celui ou celle qui aura la lourde responsabilité de lui succéder.
Sans annoncer de calendrier précis, il a rappelé que préparer l’après fait partie intégrante de la fonction de dirigeant. « Un élément essentiel du leadership est de réfléchir à ces sujets et d’avoir des plans en place », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que les départs liés à l’âge ou à la retraite relèvent d’un processus naturel.
Plusieurs observateurs estiment que John Ternus, actuel vice-président senior en charge de l’ingénierie matérielle, figure parmi les profils susceptibles d’assurer la continuité à terme, même si aucun nom n’a été officiellement évoqué lors de la réunion.
Apple veut célébrer son cinquantième en grande pompe
Au-delà des questions de gouvernance, Tim Cook a confirmé que l’entreprise travaillait activement à la commémoration de ses 50 ans, prévue le 1ᵉʳ avril prochain. « J’ai été inhabituellement réfléchi ces derniers temps à propos d’Apple, car nous travaillons sur la manière de marquer ce moment », a-t-il confié aux employés. Évoquant le chemin parcouru, il a ajouté que se replonger dans un demi-siècle d’histoire « fait chanter le cœur », promettant une célébration.
Le dirigeant est également revenu sur plusieurs départs récents au sein de l’équipe de direction, notamment ceux de Lisa Jackson, Jeff Williams et Katherine Adams. Selon lui, ces mouvements étaient anticipés de longue date et ne constituent pas de surprises. Cependant, Tim Cook n’a pas fait de commentaire public sur les cas de John Giannandrea, responsable des activités liées à l’intelligence artificielle, ni sur celui d’Alan Dye, en charge du design au sein d’Apple.
À la barre depuis 2011 et désormais âgé de 65 ans, Tim Cook est actuellement confronté aux questions (inévitables) liées à l'avenir de la direction d'Apple. Le choix de son successeur devrait influencer la trajectoire du groupe dans les années à venir. Un ancien dirigeant de la marque a d’ailleurs récemment exprimé des interrogations sur certaines orientations stratégiques prises par l’entreprise.